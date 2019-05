De Graafschap tevreden over Ajax-thuis

'Ik heb het rapport zelf nog niet gelezen, maar de eerste reactie vanuit de KNVB over het verloop van de wedstrijd was heel positief', aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die aangeeft dat de wedstrijd van woensdagavond een flinke weerslag had op de organisatie van de Doetinchemse voetbalclub. 'Er zijn heel veel uren in gaan zitten, van media tot horeca tot veiligheid. Er was een intensieve samenwerking met de politie en de gemeente en uiteindelijk zijn we heel tevreden hoe het verlopen is.' Zowel binnen als buiten het stadion bleef het, naast de festiviteiten, rustig.



Desondanks konden Ajax-supporters wel fakkels afsteken in het uitvak. 'Dat blijkt heel lastig te voorkomen', vertelt Ostendorp. 'Er is uitgebreid gefouilleerd, ook voordat ze de bus ingingen in Amsterdam.' De Graafschap heeft nog een voorwaardelijke straf openstaan na het afsteken van vuurwerk in nacompetitieduels vorig jaar, maar de verantwoordelijkheid voor deze actie valt volgens de algemeen directeur op de schouders van Ajax. 'Maar ik wil geen last op die club leggen, ook de Ajax-directie was heel lovend over de gastvrijheid van de Achterhoek.'