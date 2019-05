Laatst varende waalschokker zoekt jonge vrijwilligers: 'Een boot moet varen'

Door Esther Hendriks

'Als je bij de Tielse haven bent moet je maar roepen', zegt Blankenstijn aan de telefoon. 'Richting de enige rode boot, dat is die van mij.' De gepensioneerde schipper is dagelijks in de haven te vinden. In diezelfde haven ligt de waalschokker Neeltje Jantje, waar hij een speciale band mee heeft.

De laatst varende waalschokker

Blankenstijn ging al mee met de boot toen hij 12 jaar oud was. Sinds 2012 is het vissersbootje een varend monument. Onder andere dankzij Blankenstijn: 'Dit is de enige varende waalkotter. In Heerewaarde ligt er nog een, maar die ligt op het droge.'

Zelf is hij een zeer ervaren schipper. Van Afrika tot Noorwegen, overal in de wereld is hij geweest. Maar dit kleine Nederlandse bootje is bijzonder. 'Ik heb hier zelf nog vis van gegeten. Ik kon als oudste van het gezin voor eten zorgen door mee te gaan met deze boot.'

Over de Waalschokker

Een waalschokker is een schip waarmee tot ongeveer het midden van de 20e eeuw op de Maas, Waal en Boven-Rijn werd gevist op zalm en paling. Door de ontwikkelingen van moderne vangsttechnieken en de achteruitgang van de visstand in de grote rivieren verdwenen de waalschokkers langzaam maar zeker uit beeld.

Jonge aanwas

Blankenstijn vertelt die geschiedenis graag aan de nieuwe generatie, varend over het water. Tijdens publieksevenementen en open monumentendagen. Want varende geschiedenisles is volgens de schipper leuker. Maar om dat te kunnen blijven doen hebben ze jonge schippers nodig, met of zonder ervaring. 'Wij kunnen ze alles leren, wij weten hoe de boot werkt en hoe je die onderhoudt.' En onder jongeren verstaat Blankenstijn ook de 30'ers en 40'ers.

Interesse om vrijwilliger te worden bij Neeltje Jantje? Reageren kan via Gelderland Helpt