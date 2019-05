Achterhoek laat kracht zien op Lentediner

'Het belangrijkste idee dat we hebben overgebracht is dat we als Achterhoek heel erg goed bezig zijn met de bereikbaarheid binnen onze regio', aldus ambassadeur Jurgen Rutgers. 'Daar waren ze heel ontvankelijk voor. Daarnaast hebben we aangegeven dat het grootste probleem wat ons betreft niet binnen de Achterhoek ligt, maar buiten de Achterhoek. En dat is de verbreding van de A12.'

Harde toezeggingen werden er echter niet gedaan. 'De avond gaat er niet om om de hand op te houden', stelt Eerste Kamerlid Helmi Huijbregts van de VVD. Ze classificeerde de avond dan ook als één van de betere Lentediners die ze heeft meegemaakt. 'De kracht is om te laten zien wat de Achterhoek te bieden heeft.'



Desondanks wordt er wel actie verwacht van de Kamerleden. 'Wat ik meeneem van vanavond is dat we nooit als Den Haag in ons eentje moeten zeggen van 'dát gaan we doen en dát gaan we doen'', vertelt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks. 'We moeten dat in overleg met de betrokken regio's doen. We kunnen het echt niet alleen.' De ambassadeurs gingen dan ook in goede sferen weer terug richting de Achterhoek. 'Je hoopt dat ze met de middelen die ze hier hebben de Achterhoek op de kaart willen zetten', stelt Rutgers. 'Ze hebben aangegeven ze zich daarvoor te gaan inspannen, dus daar zijn we heel tevreden mee.'