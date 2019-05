Marikenloop ziet het aantal inschrijvingen na jaren stijgen: 'We hebben moeten anticiperen'

Het aantal inschrijvingen voor de Nijmeegse Marikenloop - van oorsprong een damesloop - zit na een jarenlange daling eindelijk weer in de lift. Dat komt niet omdat vrouwen zich massaal hebben ingeschreven, maar door de toevoeging van nieuwe categorieën aan het loopevenement. 'We hebben moeten anticiperen.'

Dat laat directeur Alexander Vandevelde van de organiserende Stichting Zevenheuvelenloop aan Omroep Gelderland weten.

Het aantal inschrijvingen voor de Marikenloop neemt al jaren af. Bij de editie in 2012 liepen nog 16.000 vrouwen mee. Vorig jaar waren dit er nog maar 6.300. Genoeg reden voor de organisatie van het loopevenement om het dit jaar voor het eerst sinds de eerste editie in 2003 over een andere boeg te gooien. 'Een sec Ladiesrun was voor vrouwen niet meer zo interessant', zegt Vandevelde.

Ook mannen en kinderen aan de start

In januari werd bekend dat dit jaar voor het eerst mannen en kinderen zich konden inschrijven. Op deze manier probeert de organisatie de dalende lijn van het aantal deelnemers op te vangen. 'Na een onderzoek hadden we het gevoel dat vrouwen in het algemeen geen behoefte meer hadden aan een eigen loop', legt Vandevelde uit.

Dat gevoel wordt ook dit jaar bevestigd met slechts 4.000 inschrijvingen bij de vrouwen. 'Het zou kunnen zijn dat de vrouwenloop op een gegeven moment verdwijnt als het niet meer rendabel is om het te blijven organiseren, maar dat is nu nog niet aan de orde', benadrukt Vandervelde. 'Vrouwen blijven het gezicht en de identiteit van de Marikenloop. Als het aantal nu stagneert op 4.000 deelnemers zijn we al blij.'

Nieuwe impuls

Klagen over de daling van de cijfers bij de vrouwenloop doen ze bij de organisatie niet. In vergelijking met de vorige editie zijn er dit jaar namelijk meer deelnemers. Dat komt door een speciale Trailrun die aan het programma is toegevoegd. Zeker 2.700 mensen hebben zich daarvoor ingeschreven, tot grote tevredenheid van Vandervelde. 'We hadden verwacht dat er zo'n 1.500 inschrijvingen zouden binnenkomen, maar dat werden er bijna het dubbele. Anticiperen op de dalende cijfers werpt dus zijn vruchten af, vertelt een tevreden gestemde directeur.

Dat er door de organisatie is gekozen om ook een mannenloop en andere onderdelen in het leven te roepen, betekent niet dat de vrouweneditie binnenkort verdwijnt. 'We willen die in ere houden. Zolang de vrouwen zich nog blijven inschrijven, blijft het een onderdeel. Maar de behoefte verandert, dus daar moeten we rekening mee houden', besluit Vandervelde.