SGP-fractie Nunspeet op werkbezoek

Fractievoorzitter Harm Jan Polinder: 'We gaan graag op werkbezoek bij bedrijven en instellingen. Dat leidt tot leerzame ontmoetingen. Op die manier houden we feeling met ondernemers en organisaties en kunnen we inspelen op hun actuele wensen en vragen.'

Alex Vinke van Groot Grobbenhorst leidde de fractie rond op zijn bedrijf en gaf daarbij een toelichting op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Polinder: 'We zijn onder de indruk van de manier waarop het park is vormgegeven en wordt onderhouden. Ook hadden we een goed gesprek over de vraag hoe we Nunspeet aantrekkelijk kunnen houden voor toeristen.'

Het tweede bezoek betrof het Noord-Veluws Museum. 'We wilden als voltallige fractie graag kennis maken met het museum. We kregen een rondleiding door het museum en de expositie ‘Arthur Briët, Rembrandt van de Veluwe'. Daarnaast zijn we ontvangen door museumdirecteur Erik Stotijn. Het museum heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei en ontwikkeling doorgemaakt. De komende periode moeten voldoende financiële middelen gevonden worden om het museum een blijvende plaats te geven. We hebben ons laten informeren over de uitdagingen en de kansen die het museum daartoe ziet. Als fractie hebben we moeite met de zondagsopenstelling van het museum. Dat hebben we in het verleden kenbaar gemaakt en ook tijdens dit bezoek benoemd. Vanuit het museum is daar begrip voor. Er is wederzijds opgemerkt dat het belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven, ook al delen we soms niet geheel dezelfde visie.'

Een bezoek aan het museum is volgens Polinder een echte aanrader. 'Vooral als inwoner van Nunspeet is het een mooie kans om onze dorpen te zien door de bril van getalenteerde kunstenaars uit het nabije verleden.'