NOC*NSF droomt van virtueel Olympisch museum

6000 stukken liggen er in het depot van NOC*NSF in Arnhem. Een handjevol vrijwilligers is druk met het fotograferen van alle items en het registreren van maten, jaartallen en de verhalen achter de collectiestukken. Dankzij een oproep op radio, tv en Facebook bij Gelderland Helpt doet conservator Bernard Hilgers het niet meer alleen, hij heeft nu een groepje mensen die hem helpt de collectie in kaart te brengen.

Met de muis door het museum

Van elk kledingstuk, poster, medaille of fotoboek wordt alles nauwkeurig vastgelegd. De vrijwilligers zoeken de verhalen achter de spullen. Alles is online terug te vinden op www.collectiegelderland.nl. Maar de droom gaat verder: een eigen museum over ruim 100 jaar Olympische sportgeschiedenis. En dan niet een museum waar je een kaartje koopt en een middag rondsnuffelt, maar een museum op het internet.

De schaatsen van Sjoukje Dijkstra Foto: Omroep Gelderland

'NOC*NSF is een sportorganisatie en geen museum, maar we hebben wel sporterfgoed wat we willen laten zien', legt conservator Hilgers uit. 'Een digitaal medium is makkelijker te beheren dan een fysiek museum en bovendien is het toegankelijker voor een groot publiek. Mensen van over de hele wereld kunnen het vanachter hun computer bezoeken.' Er is een ton nodig om het museum te kunnen realiseren. Hilgers is op zoek naar subsidie.

Het Walhalla voor liefhebbers van de spelen

'Je ziet een hele hoop attributen die je normaal natuurlijk nooit ziet. Ja, dan is dit wel het Walhalla'', zegt Antoinette Groenewold. Ze is één van de vrijwilligers die reageerde op de oproep voor vrijwilligers bij Gelderland Helpt. Ze vormt samen met drie andere registrators en fotograaf het clubje vrijwilligers die in het depot werkt. Hilgers is enthousiast over de hulp die hij krijgt en hoopt nu op aanvulling van zijn vrijwilligerskorps. Niet alleen voor het virtuele museum, maar voor het registreren van de enorme collectie sporterfgoed.

Enthousiast? Klik hier voor het aanmeldformulier.