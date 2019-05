Sluiting dreigt voor ontmoetingsruimte veteranen

door Melanie Lokate

De mensen komen er voor gewoon een praatje, een diepgaand gesprek of om samen te eten. De 93-jarige mevrouw Nap is er regelmatig. 'Ik heb hier vlak na de Tweede Wereldoorlog gewerkt', vertelt ze. Een groepje mannen zit samen met haar koffie te drinken. Ze heeft het hoogste woord. 'Deze mannen zijn heel lief', lacht ze.

'Huurverhoging kunnen we niet betalen'

Hoewel de zon volop schijnt en de vogels rondom de kazerne het hoogste lied fluiten, hangen er donkere wolken boven de ontmoetingsruimte. Verderop in de ruimte zit ook een bar. Serge van Dijk van de Stichting Veteranen Oost Nederland is een echte gastheer. Hij vertelt over de problemen. 'De verhuurder, de Stichting WerkAtelier, wil de huur drastisch verhogen', zo vertelt hij. 'En dat kunnen we echt niet betalen.' Sluiting dreigt. Maar dat willen de veteranen kostte wat kost voorkomen.

Stichting WerkAtelier laat in een reactie weten niet te willen reageren.

Bezoekers hebben gestreden voor vrijheid

'Ik heb de afgelopen tijd gesproken met verschillende politieke partijen in de gemeente Lochem. Ik hoop dat ze iets voor ons kunnen betekenen', legt Van Dijk uit. Hij krijgt steun van Hendrik Vink, één van de bezoekers. 'Inwoners van de gemeente Lochem hebben vroeger aan het front gestreden en hebben kameraden verloren. En dat allemaal voor onze vrijheid. Dan is het toch een kleine moeite voor de gemeente dit financieel te steunen', zegt hij. 'Mensen die hier samen komen, begrijpen elkaar en zoiets mag je niet te makkelijk weggooien.'

'We hebben een huurverhoging van 300 procent op tafel liggen en dat kunnen we niet betalen', zegt Van Dijk. 'Ik hoop dat de gemeenteraadsleden het op de agenda zetten en dat ze ons financieel zouden kunnen ondersteunen.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De Detmerskazerne is sinds 2014 niet meer in gebruik. In het pand zat het opleidingscentrum van de marechaussee. Het grootste gedeelte van de gebouwen is gesloopt, maar het poortgebouw staat er nog.