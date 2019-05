Wijziging spelling naam Nijmeegs plein: kunnen mensen mijn restaurant dan nog vinden?

Restauranteigenaar en chef-kok Emile van der Staak zit er maar mooi mee in zijn maag. Over een paar weken opent zijn nieuwe restaurant na veel en hard werken. Maar hij vreest dat niemand zijn restaurant straks meer kan vinden. De gemeente is voornemens de spelling te wijzigen van de naam van het plein waar de horecagelegenheid opent.

door Rob Haverkamp

Vroeger heette het daar in het hart van Nijmegen de Hessenberg, niet ver van de Sint Stevenskerk. Maar nadat de boel er flink op de schop ging ligt het oude weeshuis waar restaurant De Nieuwe Winkel vanuit de Hertogstraat naartoe verhuist aan het Gebroeders Van Limburgplein.

Inspreken in Gebroeders van Lymborchkamer

De gemeente meent dat die spelling bij nader inzien onjuist is en dient te worden verandert in Gebroeders van Lymborchplein. Nog voor de gemeenteraad dat besluit officieel genomen heeft is het plein onder die nieuwe naam zelfs al op Google Maps te vinden.

Overleg met de verhuizende restauranteigenaar is er tot nu toe niet geweest. Reden voor Van der Staak om woensdag dan maar in te spreken tijdens een vergadering in het stadhuis. Ironisch genoeg vond die vergadering plaats in de Gebroeders van Lymborchkamer, die nog niet zo lang geleden ook nog Gebroeders van Limburgkamer heette.

Meest logische

De restauranteigenaar en chef-kok zei de raadsleden het rijke verleden van de stad waardevol te vinden en is blij met het vernoemen van middeleeuwse kunstenaars. Maar op verschillende plekken, bijvoorbeeld in een restaurantgids, staat het adres van zijn restaurant al genoemd in de spelling zoals die nu is: het Gebroeders Van Limburgplein. 'De meest logische, als je iemand zou vertellen zou je het zo opschrijven', zegt Van der Staak.

Nu vreest hij verwarring die hem als ondernemer niet ten goede komt. 'U mag aannemen: mijn gasten die verwachten dadelijk en zoeken op Het gebroeders Van Limburgplein. Maar nu dreigt er voor de burgers een onnodig verwarrende historisering. Onze stad heet in die tijd immers nog Nieumeghen, met een h geschreven en ieu. Die naam, die gebruiken we ook niet meer. Toegankelijke spelling is juist deel van onze geschiedenis en die moeten wij niet ontkennen.

Geen spellingsregels in 14e en 15e eeuw

Het Gebroeders Van Limburgplein, genoemd naar wereldberoemde Nijmeegse middeleeuwse schilders Herman, Paul en Johan moet volgens de gemeente van naam veranderen omdat ze eigelijk niet zo heten. Zo'n honderd jaar lang dacht men van wel. Maar recent onderzoek stelt dat Van Lymborch de juiste spelling van de familienaam is. De gemeente ziet geen probleem in wijziging van de naam van het plein in de binnenstad.

Nijmegenaar en straatnamenkenner Rob Essers veegt de vloer aan met die lezing van de gemeente. Essers kan zich er enorm over opwinden. 'In de 14e en 15e eeuw had je geen vastgestelde familienamen of spellingregels en schreef iedereen het op een verschillende manier. Een van die manieren is Van Limburg. Daar is niks mis mee', foeterde hij eerder al. 'Kennelijk is er geld en ambtelijke capaciteit voor om dit aan te passen.'

De kans dat er nog iets verandert voor de geplaagde restauranthouder is niet zo heel groot. En niet alleen omdat het adres van zijn nieuwe restaurant op Google Maps al is omgedoopt tot Gebroeders Van Lymborchplein: het voorstel tot wijzing van de spelling staat voor de raadsvergadering van vijf juni geagendeerd als hamerstuk.

