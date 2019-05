Twan (11) krijgt in Doetinchem het Ajax-shirt van Huntelaar: 'Het was echt geweldig'

Op Twitter dook een video op van Twan die de tranen niet kan onderdrukken en dolgelukkig is met het tenue. Vader Maikel Bouwman, die zijn zoon en dochter meenam naar de wedstrijd op De Vijverberg, kon niet gelukkiger zijn voor zijn zoon.

Twan speelt zelf in de jeugdopleiding van De Graafschap, is net als Huntelaar spits en draagt zowel De Graafschap als Ajax een warm hart toe. Sommigen zeggen zelfs dat Twan iets wegheeft van de 35-jarige Ajax-spits. De kampioenswedstrijd in Doetinchem was woensdag dan ook dé kans om een shirt van zijn grote idool te bemachtigen.

Groot fan

Twan is volgens zijn vader al sinds jaar en dag fan van de Achterhoekse spits. De vreugde was dan ook groot toen Huntelaar twee jaar geleden terugkeerde naar Nederland, na avonturen over de grens.

'Twan heeft hem ooit al eens ontmoet in de jeugd van SDZZ in Zevenaar. Toen kreeg hij een handtekening op zijn shirt en dat shirt hebben we mooi ingelijst voor op zijn kamer', zegt vader Maikel.

Woensdag stond Twan al vóór de wedstrijd met een spandoek klaar om Huntelaar te laten weten hoe graag hij het shirt van de spits wilde. 'Normaal doen we dat nooit, maar dit leek ons nu echt een mooie kans. Klaas-Jan heeft ons gezien, dat weet ik zeker, want hij knikte naar Twan', vertelt Maikel.

'Na afloop van de wedstrijd gingen we dichter naar het veld en hebben we heel lang staan wachten, maar het duurde zo lang dat op den duur de teleurstelling kwam.'

'Ik ga het nu halen'

Iemand die vlak bij de familie Bouwman stond zei dat ze naar de hoofdtribune moesten gaan. Toen het ook daar nog niet lukte, brak Twan in tranen uit. Vervolgens kwam Huntelaar toch nog hun kant opgelopen.

'Ik ga het shirtje nu voor je halen, zei hij, het ligt nog in de kleedkamer. En even later kwam hij eraan met zijn wedstrijdshirt, het was echt geweldig', zegt Maikel. 'Ik vind het fantastisch van Klaas-Jan.'

Het kampioensshirt dat Twan woensdag kreeg van Huntelaar krijgt binnenkort een mooie plek in huize Bouwman. Eerst wilde de grote fan er zelf een nacht in slapen. 'We wassen het shirt natuurlijk niet, dat maakt het nog nog authentieker', legt vader Maikel uit. 'Dan is het écht het gedragen shirt van Huntelaar. De witte krijtsporen staan zelfs nog op de rug.'