Bijna één miljoen tekort in Wageningen; gemeente moet 'keuzes maken'

Er wordt gewerkt aan maatregelen om die begroting weer in balans te krijgen. Wageningen legt in een brief uit dat er 'ombuigingen' nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen blijven verlenen en daarnaast in andere zaken te kunnen voorzien, zoals het gasloos maken van woningen.

Keuzes maken

De zorgkosten zijn structureel met 2,5 miljoen euro opgelopen. En dus moeten er keuzen worden gemaakt, zegt wethouder Dennis Gudden. Die keuzen moeten in het najaar gemaakt worden en worden dan voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2018 kreeg Wageningen een eenmalige bijdrage van het Rijk van ruim 4 miljoen euro uit de zogenaamde stroppenpot. De gemeente kreeg dit bedrag omdat ze bij het overhevelen van de nieuwe taken in 2015 onevenredig hard was geraakt. Het tekort over 2018 is daardoor lager dan eerder was voorzien, aldus de gemeente Wageningen.

Onder toezicht

Eerder werd al bekend dat Wageningen moet bezuinigen om te voorkomen dat het onder toezicht van de provincie wordt gesteld. Dat is een zware maatregel.

Er moet structureel 3,7 miljoen euro minder worden uitgegeven. Een bezuiniging op het sociaal domein leek toen al onvermijdelijk. Want het sociaal domein is de grootste veroorzaker (2,8 miljoen euro) van het gemeentelijke tekort.

