Gemeente Lingewaard: blijven vergaderen in een feestzaal of nieuwe raadszaal?

door Rob Haverkamp

In de brand die ontstond kwam de man om het leven. Het drama is, nu het gebouw deels herbouwd moet worden, aanleiding om extra naar de veiligheid van de 375 medewerkers van de gemeente Lingewaard te kijken. Het publieke deel en het deel voor medewerkers worden strikt van elkaar gescheiden.

Naar de wc en koffie halen door de regen

De ambtenaren werken nu in tijdelijke kantoorruimten op het terrein rond kasteel de Kinkelenburg. Voor de één betekent dat dat je eerst naar buiten moet als je naar de wc wilt. Voor de ander is de o zo belangrijke koffieautomaat ineens in een ander gebouw. Dat betekent een afweging maken als het bijvoorbeeld hard regent.

De herbouw wordt aangegrepen om het pand anders in te richten en aan de achterzijde wordt een stuk aangebouwd dat kan dienen als raadszaal. Nu vergadert de gemeente Lingewaard in een feestzaal in Huissen. In de nieuwe zaal zou techniek kunnen worden aangebracht waardoor burgers de openbare vergaderingen ook live via internet kunnen volgen. In veel andere gemeenten kan dat al.

Goedkoopste gemeentehuis

Wat het allemaal kost is nog geheim omdat de gemeente nog in onderhandeling is met de verzekeraar en de aanbesteding van de herbouw ook nog loopt. Het gebouw was bij de oplevering in 2010 met 9,8 miljoen het goedkoopte gemeentehuis van Nederland.

Als het aan burgemeester Marianne Schuurmans ligt wordt er nu zo sober en doelmatig herbouwd dat het pand in Bemmel het goedkoopste gemeentehuis van Nederland blijft. Naar verwachting kan het in juni 2020 worden opengesteld voor werknemers en burgers.

