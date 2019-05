Wethouders slaken noodkreet: 'Rek is eruit; meer geld voor jeugdzorg'

Een kleine 300 wethouders voeren gezamenlijk de druk op richting de overheid: 'De rek is eruit; we hebben structureel meer budget nodig voor de jeugdzorg.' Onder hen zijn wethouders uit verschillende delen van Gelderland, van Oude IJsselstreek tot Apeldoorn.

De brief komt van wethouders van de VVD, het CDA, D66 en de ChristenUnie - de partijen die ook een meerderheid vormen in de Tweede Kamer als coalitie. Zij voeren de druk op in Den Haag en doen een oproep snel met meer geld over de brug te komen voor de jeugdzorg.

'Het water staat ons aan de lippen', schrijven zij. De wethouders haken met hun oproep aan bij een brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van vorige week: 'Die is ons uit het hart gegrepen'.

Jeugdzorg is sinds enige tijd, net als andere zorgtaken, bij de gemeenten terechtgekomen. De wethouders geven aan die taak serieus te nemen. 'De afgelopen vier hebben we het maximale gedaan om ondanks de bezuiniging van 450 miljoen euro de toegenomen vraag naar jeugdzorg op te vangen' is in de brief te lezen. De kosten gingen omhoog, maar er kwam geen geld vanuit de overheid bij.

'Zo doorgaan is onverantwoord. We zijn nog steeds heel gemotiveerd om alle kinderen en jongeren die hulp nodig hebben in onze gemeenten te helpen en ook willen we doorgaan met investeringen in preventieve zorg maar daar heb ben we wel voldoende en structurele middelen voor nodig.'

Gezamenlijke aanpak

De wethouders geven aan dat geld ook nodig is om zorg in de toekomst voor te zijn, door in te zetten op onder meer armoedebestrijding, sportvoorzieningen en onderwijsachterstanden verhelpen.

Net als de VNG vragen zij om een gezamenlijke aanpak van één overheid. 'Samen met het Rijk willen wij flinke stappen zetten in het verbeteren van ons jeugdzorgstelsel. Wij vragen u, onze partijgenoten in het kabinet en de coalitie de handschoen op te pakken en ons voldoende, structurele middelen te geven om onze inwoners te helpen.'

