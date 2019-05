VIDEO | Burgers' Zoo dolblij met geboorte Maleise berentweeling

Burgers' Zoo heeft sinds elf jaar twee berinnen in huis, die samen overkwamen vanuit de dierentuin in het Duitse Keulen. Om de Europese populatie intact te houden zocht het park de afgelopen jaren naar een mannetjesbeer die in Arnhem voor nageslacht kon zorgen. De hoeveelheid mannetjes in Europa is echter maar klein en de meeste mannetjes zijn ook al op leeftijd.

In november vorig jaar waagde het park een nieuwe poging met een beer in Schotland. Hij werd in november verwelkomd, waarna hij het prima bleek te kunnen vinden met beide berinnen. De verzorgers zagen de dieren meermaals paren, maar nog zonder een zwangerschap tot gevolg.

Vruchtbaarheidsonderzoek

In januari van dit jaar liet de dierentuin daarom onderzoek doen naar de vruchtbaarheid van de twee berinnen. Daaruit kwam naar voren dat één van de vrouwtjes zo goed als zeker geen nakomelingen kon krijgen. De andere berin had ongeveer vijftig procent kans op een succesvolle dracht. Met haar 19 jaar was ze op dat moment al wel op leeftijd, dus was enige haast geboden.

Zie ook: Maleise beer uit Schotland moet berinnen in Arnhem prikkelen

Nu blijkt dat de aanwezigheid van de man toch voor succes heeft gezorgd. De berenjongen kwamen in de nacht van maandag 6 op dinsdag 7 mei ter wereld na een zwangerschap van drie maanden. Burgers' Zoo had daarvoor een speciaal kraamverblijf ontworpen, dat de moeder op de dag voor de bevalling zelf nog inrichtte.

Nest verfraaien

Bioloog Marleen Giesen van het Arnhemse dierenpark vermoedde al dat de berin zwanger was. 'We konden het niet met zekerheid zeggen, het kon ook een schijnzwangerschap zijn. Maar toen ze op de dag voor de bevalling zelf haar nest begon te verfraaien en hier en daar begon te graven, hadden we echt het idee dat er iets aan zat te komen.'

Tekst gaat verder na de video:



'De moeder sleepte schors en bladeren naar het kraamverblijf dat we speciaal hadden opgezet en zocht daar haar plekje op. We konden alles volgen via de camera in het verblijf', aldus Giesen. Ze is blij dat alles er goed uitziet bij moeder en kinderen.

'De eerste maand is cruciaal, maar de moeder maakt een rustige indruk. Ze voedt de jongen zelf. Soms horen we ze piepen, maar als ze dan gedronken hebben is het meteen weer stil. Ze zijn nu alle drie vooral gebaat bij rust.'

Veilig bij de moeder

De berentweeling blijft voorlopig bij de moeder. Het geslacht van de twee is nog onbekend: dat hoopt Burgers' Zoo later te weten te komen. Met wat geluk kunnen de berin en haar welpen in de zomer naar buiten, zodat iedereen het gezin kan bewonderen. De tweeling krijgt overigens geen naam mee, zoals ook hun moeder geen officiële naam heeft.

De komst van de beren is een primeur voor Burgers' Zoo. Het Arnhemse dierenpark verwelkomde nog niet eerder een Maleise welp.