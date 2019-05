Oorzaak van brand in azc Winterswijk nog onbekend

Het is nog onduidelijk hoe de brand van donderdag in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is ontstaan. De complete bovenverdieping van het pand aan de Amstelstraat stond daarbij in lichterlaaie. Drie personen vluchtten in de vroege ochtend voor de vlammen.

Zij ademden rook in en werden ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel. Vijf anderen werden eveneens gecontroleerd.

Geen brandversnellers

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt dat de brandweer geen brandversnellende spullen aantrof die wijzen in de richting van brandstichting. Omdat de omstandigheden vannacht niet optimaal waren kan brandstichting echter nog niet volledig worden uitgesloten.

Het onderzoek is nu in handen van de politie. Dat kan een aanwijzing zijn dat er geen sprake is van een spontane brand. De politie doet donderdag eerst nog aanvullend onderzoek.

COA wacht onderzoek af

Woordvoerder Alet Bouwmeester van het COA heeft nog geen idee wat de oorzaak is geweest. Zij zegt dat een niet-functionerende afzuigkap al problemen kan opleveren en wil niet uitgaan van brandstichting door een bewoner of iemand van buitenaf.

'Het is aan de brandweer om daar een oordeel over te vellen. Het enige dat ik te horen heb gekregen is dat er brand heeft gewoed aan de buitenkant van het gebouw', zegt zij. 'Op dit moment wordt de brand- en waterschade opgemaakt.'

Of de brand gevolgen heeft voor de huisvesting aan de Amstelstraat is ook nog ongewis. Als een deel van het azc tijdelijk onbewoonbaar wordt verklaard, zal volgens Bouwmeester eerst gekeken worden of bewoners elders op de locatie terechtkunnen. 'Dat zou het mooiste zijn.'

