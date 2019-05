Aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland sterk gedaald

Steeds minder bewoners van de regio rond Arnhem krijgen een WW-uitkering. In april is het aantal in Midden-Gelderland opnieuw gedaald. Dat meldt het UWV.

Eind april waren er minder uitkeringen dan eind maart en ook minder dan een jaar geleden. In bijna alle sectoren is er volgens de uitkeringsinstantie sprake van een daling. Vooral in de sectoren detailhandel, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven is die teruggang het best te merken.

In een maand tijd is het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland met 235 afgenomen tot 6255 eind april. Dat is een daling van 3,6 procent. Daarmee daalde volgens het UWV het aantal WW-uitkeringen in deze regio in april ongeveer even sterk als landelijk (-3,8 procent).

Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu meer dan duizend WW-uitkeringen minder in Midden-Gelderland. Dit betekent een daling van 19,2 procent. Dat is een sterkere daling dan landelijk (-18,1 procent) en in de middenmoot ten opzichte van andere Gelderse regio’s.

In bijna alle sectoren waren er in april minder WW-uitkeringen dan in de maand ervoor. In Midden-Gelderland zijn de sterkste dalingen te vinden in de landbouw (-11 procent) en de bouw (-10 procent), maar daarbij gaat het wel om kleine aantallen.

De daling was ook sterker dan gemiddeld in grotere sectoren zoals zorg & welzijn, overige commerciële dienstverlening en bij uitzendbedrijven. In sommige sectoren is de daling in procenten wel sterk, maar gaat het om relatief kleine aantallen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de landbouw en de bouw.

Ten opzichte van een jaar geleden is zelfs in alle sectoren sprake van een daling in Midden-Gelderland. Veel sterker dan gemiddeld zijn de dalingen onder meer in de bouw, detail- en groothandel, schoonmaak en zorg & welzijn.