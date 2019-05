Roparunners uit Zutphen leven het hele jaar toe naar monsterloop

Om in juni topfit aan de start te staan houdt Team Zutphen een laatste generale repetitie. In een nachttraining - inclusief volgers op de fiets, in de auto, een kok die een maaltijd bereid en een fysiotherapeut die de beentjes tussendoor los masseert - worden de laatste puntjes op de i gezet.

Opgeven is geen optie

Van 19.00 uur 's avonds tot de volgende ochtend 06.00 uur rennen de lopers als voorbereiding samen honderd kilometer. Vlak voor vertrek rolt Marian Denekamp haar slaapzak alvast uit op de grond van de sportkantine. 'Hier gaan we vannacht even uitrusten. Over een aantal weken gaat dat ook zo, alleen dan heb ik niet altijd een plekje binnen. Soms overnachten we buiten, bij een parkeerplaats, in zo'n pop-up tentje.'

In het Pinksterweekend duurt de tocht nog een stuk langer. In ongeveer 51 uur leggen ze dan de afstand van Hamburg naar Rotterdam af. 'Om en om, ongeveer 70 a 75 kilometer per persoon.' Een zware inspanning, maar Marian heeft het er graag voor over. 'Als wij kijken naar de mensen die ziek zijn in onze naaste omgeving, die knokken voor kanker of die het niet meer overleven, dan zeggen wij tegen elkaar: drie dagen hardlopen en een beetje afzien: opgeven is geen optie.'

'Een grote familie'

Robert Pruim is ook één van de acht lopers van Team Zutphen. Het wordt dit jaar zijn tweede keer. 'Ik leef hier het hele jaar naar toe, het is voor mij een waanzinnig evenement. En het is super gezellig!'. Volgens Pruim proef je de sfeer al in Hamburg, waar zo'n 200 teams elkaar voor het eerst ontmoeten. 'Ook al ken je de andere lopers niet, het is één grote familie.'

Een zwager attendeerde Pruim op de Roparun. Over de vraag of hij zelf mee wilde doen hoefde hij niet lang na te denken. 'De reden dat ik mee ben gaan doen is dat mijn vader in 2017 zelf is overleden aan kanker. De opbrengst van de Roparun gaat in z'n totaliteit naar de palliatieve zorg, naar hospices en andere goede initiatieven. Het geld wordt daadwerkelijk goed besteed.'

Zutphen al vier jaar mooiste doorkomst plek

Deelnemers van de Roparun riepen Zutphen vorig jaar voor de vierde keer uit tot leukste doorkomst plek. De gemeente Zutphen mocht daardoor 45.000 euro verdelen onder goede doelen. Onder meer Hospice Zutphen en Noaberhulp Zutphen ontvingen een bedrag. Robert verheugd zich alweer op dit jaar. 'Je spreekt vaak mensen van andere teams, die zeggen ook: Zutphen is gewoon één groot feest. Er staan kilometers lang waxinelichtjes langs de kant, echt geweldig.'

Dit jaar komen de Roparunners in de nacht van 9 op 10 juni door Zutphen. Tussen 22.00 en 03.00 uur verwachten de lopers de Hanzestad te passeren.

