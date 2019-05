Boer (80) staat terecht voor verwaarlozing dieren: 'Nu word ik gedwongen alles op te ruimen'

Door Danielle Rabbinge en Esther Hendriks

De inspectie constateerde in 2017 dat er te veel mest op de roosters lag en de koeien in vervuilde hokken stonden. Ook zou er niet voldoende voedsel beschikbaar zijn en waren de schapen niet op tijd geoormerkt. De boer zegt dat het ongelukkige timing was. Tijdens het bezoek van de inspectie lag hij al een paar dagen op bed. 'Toen is het een bietje in de war gelopen.' Maar van verwaarlozing van zijn dieren is volgens hem geen sprake. 'Het is mijn lust en mijn leven. Ik kan wel een uur naar ze kijken. Als ik er niet meer naar om zou kijken, zou ik zeggen: groot gelijk dat het niet meer mag.'

Stoppen geen optie

De boer heeft sinds januari een bedrijfshulp in dienst die in de ochtenden de mest opruimt en de dieren voert. Want dan ligt de hoogbejaarde boer op bed. 's Middags zit hij in een elektrische rolstoel. Vijftien jaar geleden viel hij uit een boom en brak zijn nek. Hij moet regelmatig naar het ziekenhuis en ligt in de ochtenden op bed. Maar van stoppen wil de boer niets weten: 'Zo lang het nog kan blijf ik boeren.' Ook al zei hij tegen zijn vrouw en kinderen een aantal jaar geleden nog wat anders. 'Ik heb altijd gezegd: 'als ik 80 ben scheid ik ermee uit. Maar als er dan weer jongere dieren komen...'

Naast overmacht lijken in deze zaak koppigheid en nalatigheid bij het nakomen van afspraken een rol te spelen. Toch zegt de boer zijn best te doen de afspraken die met hem gemaakt worden na te komen. Ook al heeft hij daar moeite mee; 'Die mensen hebben er vaak toch geen verstand van.'

De boer is bang dat alles van hem wordt afgepakt: 'Nu word ik gedwongen om alles op te ruimen. Weet u wat dat betekent? De dood voor mij!'

'Dieren niet moedwillig verwaarloosd'

Het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren krijgt jaarlijks zo'n 150 meldingen over mogelijke dierenverwaarlozing. Volgens Jeanette van de Ven van het loket gaat verminderde zorg voor dieren vaak gepaard met financiële, fysieke en/of psychische problemen: 'We gaan er niet vanuit dat zoiets moedwillig gebeurt. Wat vaak voorkomt zijn problemen in het gezin, maar er kunnen ook financiële zorgen door slechte oogsten spelen. Ons doel is om leed bij mens en dier te voorkomen. Belangrijk is er om vroeg bij te zijn. Op het moment dat de dieren weg moeten of er een rechtszaak komt, is het vaak al te laat.'