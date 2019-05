Wordt u de nieuwe 'chef metaal' bij de stadswerkplaats Zupthen?

Heb je verstand van lassen en beschik je over leidinggevende capaciteiten? Dan ben jij misschien wel de vrijwilliger die wij zoeken!

Wij zoeken iemand die zich als vrijwilliger wil verbinden aan de stadswerkplaats voor het opzetten en beheer van een afdeling metaal. De stadswerkplaats heeft al een professioneel ingerichte houtwerkplaats. Regelmatig komen er echter vragen van klanten om te leren lassen of op andere wijze metaal te bewerken. De uitgangspunten van de Stadswerkplaats Zutphen staan in het teken van zelf maken, aanpassen of repareren van dingen. Dit kan onder andere in de open werkplaats of in cursussen.

Bij de houtwerkplaats hebben wij een chef die het een en ander aanstuurt maar bij de open werkplaats voor metaal zoeken wij nog iemand. Wij zoeken hiervoor iemand die affiniteit heeft met metaal bewerken. Verantwoordelijkheid wil nemen in het opzetten en beheer van de werkruimte. Een vrijwilliger die ondernemend en creatief is in uitdenken van activiteiten voor klanten van de werkplaats. Iemand die gericht is op hergebruik van materialen. Wil je meer informatie? Je kunt altijd een keertje vrijblijvend langskomen en tijdens een bakje koffie praten over deze functie.

In contact komen met de werkplaats kan door hieronder te reageren.

Meer informatie over de stadswerkplaats Zupthen vindt u hier.