Sterkhouder Azor Matusiwa klaar voor play-offs na elleboogstoot tegen Ajax

Matusiwa, hier in een oefenduel met AZ, is hersteld na een elleboogstoot. 'Ik heb nog wel wat extra's over.'

Trainer Henk de Jong had zijn twijfels, maar Azor Matusiwa kan zondag spelen tegen Cambuur in de play-offs om handhaving. De Graafschap speelt eerst in Leeuwarden.

door Richard van der Made

Matusiwa, gehuurd van landskampioen Ajax, kreeg woensdagavond een elleboogstoot van Kristensen. 'Op mijn hoofd, maar scheidsrechter Makkelie liet doorspelen en het bleef dus onbestraft. Ik snap dat niet, want het was een volle elleboogstoot. Je hebt toch ook nog een VAR om het even na te kijken? Ja, ik denk ook dat een rode kaart had moeten zijn.'

Snel bijgekomen

De 21-jarige middenvelder viel in de tweede helft uit en had veel pijn. 'Ik had echt last. Maar door goed te behandelen met ijs ben ik snel weer bijgekomen. Het zag er niet goed uit. In de wedstrijd had ik er ook flink last van. Nu gaat het gelukkig redelijk', vertelde Matusiwa met een lach na de 4-1 nederlaag tegen Ajax.

Twee tegenstanders

Voor De Graafschap was een wedstrijd waar niets op het spel stond. Pas nu wordt het echt belangrijk in de play-offs. De Graafschap wil in de eredivisie blijven en moet afrekenen met twee tegenstanders om die klus te klaren. Zondagavond wacht eerst Cambuur in Leeuwarden (20.00 uur). Drie dagen later is op De Vijverberg de beslissende return.

Bijzonder tegen Ajax

'Ik vond ons goed spelen. Het stond prima. Zij speelden misschien niet 100 procent, maar wilden wel resultaat hier. We kunnen met opgeheven hoofd de play-offs in', vindt Matusiwa die in de winterstop overkwam van Ajax en als aanjager en verbindingsspeler direct een belangrijke rol speelde in het elftal van De Graafschap. 'Het was bijzonder om tegen Ajax te spelen, met veel spelers heb ik gevoetbald al heb er ik vandaag niet anders naartoe geleefd.'

Rustmomenten

Matusiwa kreeg onlangs te horen dat hij op zoek moet naar een andere club. 'Ze hebben nog meer spelers voor mijn positie en ik mag weg. Binnenkort ga ik mijn opties bekijken. Ik wil lekker veel spelen volgend seizoen. De Graafschap? Zeg nooit nooit. Eerst de play-offs. Door die blessure heb ik lang niet gespeeld. Ik verwacht nog wel wat extra's over te hebben, want heb ook regelmatig wat rustmomenten kunnen pakken.'