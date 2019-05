Vitesse sterk in play-offs om Europees voetbal

Van de vier keer dat de Arnhemmers deelnamen aan het toetje van de competitie, werd er drie keer gewonnen. In 2012 werd RKC verslagen in de finale. In 2015 waren de Arnhemmers te sterk voor Heerenveen en vorig seizoen won Vitesse de play-offs ten koste van FC Utrecht (foto).

Alleen in 2014 ging het mis in de halve finales tegen FC Groningen. Uit werd toen met 1-0 verloren en in Gelredome werd het 1-4. Uitgerekend FC Groningen is nu ook de tegenstander in de halve finales van de play-offs. De andere deelnemers zijn Heracles en FC Utrecht.