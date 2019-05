Jakobsen wint vierde etappe Ronde van Californië

De 22-jarige wielrenner uit Heukelum bleef in de eindsprint Jasper Philipsen, Peter Sagan en Nacer Bouhanni voor. 'Ik had goede benen vandaag, maar ook een geweldige lead-out van mijn ploeg. Ze hebben me uit de wind gehouden, beschermd in de hectische laatste kilometers en me precies afgeleverd op de plek waar ik moest zitten voor de sprint. Het liep een beetje omhoog en daarom moest ik alles geven, maar ik had vertrouwen en wachtte tot het perfecte moment om eruit te komen.'

Het was de vierde seizoenszege voor de sprinter, die al won in de Ronde van de Algarve, de Ronde van Turkije en in de Scheldeprijs. Voor zijn ploeg was het de derde overwinning op rij in Californië na Kasper Asgreen en Rémi Cavagna.