Geen discussie over Henk de Jong in pikant play-off duel met Cambuur: 'Ik ben professional'

door Richard van der Made

De Graafschap is ervan overtuigd dat De Jong gemotiveerd zal zijn in de twee halve finalewedstrijden die zondag en woensdag op de rol staan. De Graafschap speelt voor lijfsbehoud, Cambuur als club in de eerste divisie voor promotie.

Henk de Jong tegenover Richard van der Made over het pikante tweeluik. De tekst gaat verder onder de video.

'Ik kan mij voorstellen dat hier vragen over komen, maar er is geen enkele twijfel bij ons dat Henk er niet alles aan doet om ons in de eredivisie te houden', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp.

Foto onder: Hans Martijn Ostendorp

De Jong beaamt dat met het nodige vuur. 'Ben je gek? Natuurlijk ga ik volle bak om deze mooie club erin te houden. Ik ben nog helemaal niet met Cambuur bezig. Mensen hoeven zich daarover absoluut geen zorgen te maken.'

'Dit kost me echt geen enkele moeite. Ik ben professional en doe natuurlijk gewoon beide wedstrijden. Vanaf dag 1 hebben we gezegd dat het uniek zou zijn om met deze club in de eredivisie te blijven. Daar gaan we voor.'

'We hebben er even samen over gesproken', vult Ostendorp aan. 'We waren er snel uit. Het was nauwelijks een discussie. Wij geloven in handhaving met Henk de Jong.'

Voor de selectie van De Graafschap, en dus ook voor trainer Henk de Jong, ligt een premie klaar als de club in de eredivisie blijft.