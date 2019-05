Bronckhorst versoepelt regels voor bouwwerken in volkstuintjes

Door de aanpassing wordt het eenvoudiger om een klein bouwwerk in een volkstuintje te plaatsen en gelden hiervoor in de hele gemeente dezelfde regels. In hoofdlijn komt het er op neer dat bergkasten, broeibakken, tunnelkassen zonder vergunning geplaatst mogen worden tot een maximale hoogte van 1,5 meter. Een bergkast mag dan maximaal 6 vierkante meter zijn en een tunnelkas maximaal 10 vierkante meter. In dat laatste geval moet de volkstuin wel minimaal 50 vierkante meter zijn.

Binnen de gemeente zijn momenteel zeven volkstuincomplexen: aan de Molenstraat in Bronkhorst, aan de Ruurloseweg in Hengelo, in Hoog-Keppel aan de Burgemeester van Panhuysbrink, in Vorden aan de Hertog Karel van Gelreweg en de Raadhuisstraat (Beekdal) en in Zelhem aan de Ruurloseweg (hoek N315) en de Meeneweg.