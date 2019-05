Streekvervoer staakt, maar niet in Gelderland

De bussen en treinen in het land staan op dinsdag 28 mei stil om te staken. Behalve in Gelderland en Utrecht, dat zegt vakbond FNV.

Eerder was al bekend gemaakt dat werknemers bij de NS en het stadsvervoer in de drie grote steden die dag staken voor een goed pensioen voor iedereen. Nu heeft ook het streekvervoer besloten mee te doen, op twee provincies na.

'In Gelderland kunnen we mensen nog niet motiveren om mee te doen', zegt Brigitta Paas van de vakbond FNV. Ze hoopt dat chauffeurs en medewerkers op de Veluwe, in de Achterhoek en Rivierenland toch nog beslissen om te staken. 'Je kunt er nog niet vanuit gaan dat je op die dag ook echt een bus kunt nemen', waarschuwt de bestuurder FNV Streekvervoer. 'We zullen het op tijd laten weten, zodat mensen niet tevergeefs op een bus staan te wachten.'

'Het kabinet moet over de brug komen'

Paas laat weten dat de vakbonden met deze landelijke staking hopen bij de politiek iets te bereiken: 'We vinden het vervelend voor reizigers, maar we doen dit ook voor hen. Voor een goed pensioen voor iedereen. Het is tijd dat het kabinet over de brug komt.'

Eind vorig jaar is het overleg tussen vakbonden, kabinet en werkgevers over pensioenen vastgelopen. De bonden voeren actie met als belangrijkste eisen: een pensioen dat meestijgt met de prijzen, het bevriezen van de AOW-leeftijd en een pensioen voor iedereen, dus ook voor zelfstandigen en mensen met een onzeker contract.

De stakingen vorig jaar hadden flinke impact

De vakbond heeft wel een idee waarom Gelderse en Utrechtse chauffeurs deze keer door willen werken op de stakingsdag: 'Ze hebben vorig jaar vrij veel gestaakt. Dat heeft een behoorlijke impact gehad, financieel. Het is niet zo dat er druk op de mensen uitgevoerd vanuit de werkgevers. Als mensen mee willen doen, dan kan dat.'

In andere sectoren roepen de vakbonden alle werkenden op om de dag na de vervoersstaking het werk neer te leggen, tijdens de pensioen-actiedag op woensdag 29 mei.