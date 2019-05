Stichting betreurt commotie om opvang 'zorgmijders' in Arnhemse Paasbergflat

De stichting die in het voormalige woonzorgcentrum Paasberg aan de Bronbeeklaan in Arnhem maximaal veertig ex-gedetineerden en psychiatrisch patiënten wil huisvesten, betreurt de ontstane commotie in de buurt. Volgens Stichting OnderDak waren meer omwonenden schriftelijk ingelicht als ze eerder had geweten dat de opvang in de buurt van basisschool De Witte School is.

Dat zegt woordvoerster Lucia Stortelder van OnderDak tegen Omroep Gelderland.

Veel omwonenden maken zich zorgen over mogelijk geweld, inbraken of andere overlast. Stortelder: 'De veiligheid van de mensen in de buurt is van essentieel belang. We hebben al gesprekken in de buurt gevoerd en we sluiten aan bij overleggen in de buurt, zoals het wijkteam. We hebben ook al gepraat met de wijkagenten.'

De eerste zeven zogenoemde zorgmijders wonen al in de flat. Stortelder: 'De bovenste verdieping is al opgeleverd.'

'Ik vind het schandalig'

Enkele buurtbewoners vinden dat het plan moet worden afgeblazen. 'Hier wordt alles, geloof ik, maar neer gedropt', zegt een bewoner. 'Van zoek het maar uit hier met de Geitenkamp. Ik vind het schandalig.' Op de vraag of hij is geïnformeerd door Stichting OnderDak, reageert hij: 'Nee. Helemaal niet.'

Een oudere buurtbewoner noemt de opvang van 30 tot 40 mensen in de voormalige zorgflat onacceptabel. 'Dit is op een hele slinkse manier in werking gesteld.'

OnderDak: meer brieven bij mensen in de bus

Dat bewoners van de wijk Geitenkamp, de buurt aan de overkant van de Rosendaalseweg en de Paasbergflat, niet zijn geïnformeerd betreurt Stortelder van OnderDak. 'We hadden zeker brieven in de bus gedaan als we van tevoren hadden geweten dat kinderen van de school tegenover de flat uit de Geitenkamp komen.'

De nieuwe bewoners van de Paasbergflat verblijven er 6 maanden tot maximaal 2 jaar. Het gaat om een woonvorm waarbij de volgens OnderDak 'kwetsbare mensen worden begeleid naar zelfstandig wonen'.

Overdag zijn er steeds twee begeleiders in de flat en na 17.00 uur is er een toezichthouder aanwezig. Stortelder: 'Er is 24/7 iemand in het gebouw.'

