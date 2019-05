'We moeten niet denken dat we de betaalmachine zijn voor de rest van Europa'

Eppink wil subsidiegeld naar Gelderland te brengen. 'We betalen mee aan Europa, we zijn netto betaler van 6 miljard, als die fondsen er zijn moet je ook dat geld er weer uithalen, niet zeggen laat maar zitten, geef het maar aan anderen. We moeten opkomen, ook voor onszelf, en niet denken dat we de betaalmachine zijn voor de rest van Europa'.

'Iets doen aan de krimp in de Achterhoek'

'Veel mensen kennen mij, ik heb in Steenderen familie wonen, dus ik ben er geregeld, het is altijd mooi om er terug te keren'. Derk Jan Eppink is woensdag langs zijn geboortedorp gereden om in Arnhem te gaan flyeren voor zijn partij, Forum voor Democratie.

De lijsttrekker van de partij voor de verkiezingen voor het Europees Parlement wil zich in Brussel in gaan zetten voor Gelderland. 'Ik kom uit Gelderland, ik kom uit de Achterhoek, ik heb het allemaal gezien', aldus Eppink. 'We willen met beleid helpen om dingen te doen aan de krimp in de Achterhoek zodat dorpen leefbare gemeenschappen blijven'.

'gewerkt voor Frits Bolkestein'

Brussel heeft maar weinig geheimen voor Derk Jan Eppink. 'Ik was stagiaire Europese Commissie, ik heb gewerkt in het Europees Parlement, ik ben voor een Belgische partij parlementslid geweest en ik heb gewerkt in de Europese Commissie voor Frits Bolkestein'.

Dat hij voor Forum voor Democratie, een partij die anti-Europa is, in het Europees Parlement aan de slag wil is eenvoudig te verklaren zegt Eppink. 'We willen in Brussel in de eerste plaats een oppositie vormen tegen de meerderheid in het Europees Parlement. Dat heeft nu geen oppositie en we vinden dat die er wel moet zijn. Verder willen we dat er meer macht terug moet naar de lidstaten'.

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn volgend week donderdag 23 mei.