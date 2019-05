Alles weten over de Veluwe is nu kinderspel

Even de app downloaden op je telefoon. Eigenlijk kan je dan gelijk beginnen. Het startpunt is het station in Apeldoorn. Daar hoor je de eerste historische wetenswaardigheden. Gelijk daarna kan je op zoek naar een voorwerp. Een metertje op de app laat zien of je warmer of kouder wordt. Een kind kan de was doen en dat is juist de bedoeling van initiatiefnemer Mathanje Huisman.

Zijn we er al bijna, mam?

Mathanje kwam op het idee van de app toen ze met het gezin een fietstochtje maakte. Haar toen 9-jarige dochter vroeg steeds 'of ze er al waren". Het idee voor een spelletjes app met historische informatie was geboren. Nu anderhalf jaar later werkt de app.

Het verhaal gaat over Willemientje die vooruit in de tijd op zoek gaat naar haar oude verleden. Zo gaat het over haar voorvader, het station van Apeldoorn en de plek waar Willemientje (koningin Wilhelmina) haar initialen in een boom heeft gekerfd.

Een soort Pokemon op de Veluwe

Leerzaam en op een speelse manier gepresenteerd. Zo lijken de tekstballonnen op WhatsApp berichten en wordt er gebruik gemaakt van augmented reality. Je ziet dus ook dingen die er niet echt zijn. Daardoor lijkt de app meer op een soort Pokemon-speurtocht dan een routekaart.

Het is de eerste route die nu gepresenteerd wordt. Maar er zijn al plannen voor meer. Een bevrijdingsroute, een Hanzeroute: alles lijkt mogelijk om kinderen op een speelse manier de Veluwe te laten beleven. En dat is natuurlijk de bedoeling van de app: de Veluwe meer te laten leven.