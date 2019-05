Boek over scheepswerf in Millingen: 'Ik word er nog emotioneel van'

De titel verwijst naar een uitspraak van een jongetje dat met zijn moeder in de bus zat. Van veraf leek het net of het dorp werd opgetild door een hijskraan van de werf. En zo is het symbolisch ook, vindt schrijfster Hanneke Beld. 'De werf heeft decennia lang heel veel betekend voor dit dorp.'

Leren in de praktijk

Eind 19e eeuw kwam er voor het eerst een werf in Millingen. Hoewel die later van eigenaar wisselde, zou de werf altijd bekend blijven als scheepswerf Bodewes. Veel jongens gingen er direct na de lagere school aan het werk, waar ze het vak in de praktijk leerden.

Bijna iedereen in het dorp was verbonden met de werf. Niet alleen de mannen die er werkten, maar ook vrouwen en kinderen die eten brachten. Bovendien woonden veel mensen in huizen van de scheepswerf en het verenigingsleven werd ondersteund door de directie.

Begin van het einde

Vanaf de jaren vijftig tot halverwege jaren zeventig gingen de zaken erg goed. Op het hoogtepunt werkten er wel vijfhonderd man. Maar vanaf eind van de jaren zeventig ging het minder met de scheepsbouw in Nederland. Zo ook bij Bodewes. Er volgden diverse reorganisaties.

De economische crisis van 2008 luidde het begin van het einde in en in 2013 besloot de toenmalige directie om de zaak te sluiten.

Nog één keer naar boven om het licht te doven

Henk van Haren, die 26 jaar als kraanmachinist werkte, moest nog één keer naar boven om de kerstverlichting die normaal van heinde en verre te zien was, te doven. 'Verschrikkelijk. Ik word er nog emotioneel van,' verzucht hij.

Zijn vrouw merkte hoeveel het met hem en andere werknemers deed en maakte er in 2016 een toneelstuk van. Nu is er dus ook een boek aan de hand van de getuigenissen van oud-werknemers.

Weer geluid op de werf

Sinds vorig jaar is er weer enige bedrijvigheid, nu twee nieuwe eigenaren de werf huren. Mensen uit Millingen werken er bijna niet meer. Maar de herinneringen blijven, dankzij het boek.