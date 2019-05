Moet je plassen? In Oude IJsselstreek kan dit op steeds meer plekken

'Ik vind het belangrijk dat de gemeente toegankelijker wordt', vertelt initiatiefneemster Sandra Gosseling. 'Ik ben laatst namens de gemeente naar een symposium geweest en daar hoorde ik dat één op de vier mensen in Nederland een buikprobleem heeft.'

Tekst gaat verder onder de video.

Een derde deel gaat daarom minder vaak van huis, omdat ze bang zijn niet naar het toilet te kunnen. 'Daarom heb ik een pleidooi gehouden bij de gemeente voor meer toegankelijke toiletten', zegt Gosseling.

Raadsleden Jan Hendriks en Lucy Hugen van Lokaal Belang ondersteunen het idee van Gosseling en zo ontstond een werkgroep. 'We zijn super actief aan de gang gegaan en zijn blij dat er zoveel ondernemers meteen enthousiast waren over ons idee', aldus Gosseling. 'Binnen twee weken hebben zich al meer dan twintig ondernemers gemeld.'

'We moeten alleen wat vaker schoonmaken'

Ellen Wissink van Tuincentrum Putman ziet ook het belang van meer toegankelijke toiletten. 'We vinden het belangrijk dat mensen hier fatsoenlijk naar het toilet kunnen. Het is een mooi initiatief en ik hoop dat meer bedrijven zich aansluiten. We moeten alleen nu wat vaker het toilet schoonmaken, maar het zal niet veel extra werk zijn.'

Ook Juliette Hofman van de DRU Cultuurfabriek ondersteunt het initiatief. 'We vinden toegankelijkheid heel belangrijk, zodat iedereen die wil hier binnen kan komen. Of het nou is voor theater, onderwijs of de ontmoeting van mensen, dan moet je daar geen drempels op leggen. Hofman hoefde dan ook niet lang na te denken om mee te doen.

'Het is voor ons vanzelfsprekend. We kennen mensen van dichtbij die problemen hebben met hun stoelgang. Voor juist die mensen is het ongelofelijk belangrijk om ongehinderd hun ding te kunnen doen. Voor die mensen is het essentieel dat ze weten dat er een toilet in de buurt is waarop ze terug kunnen vallen. Als je daar niet van bewust bent, begrijp je niet hoeveel impact het kan hebben op het leven van iemand.'

Niet elke ondernemer stelt het toilet beschikbaar

Toch hoort Gosseling ook het geluid van ondernemers die hun toilet liever niet beschikbaar stellen. 'Vaak is het toilet dan in een ruimte waar publiek normaal gesproken niet mag komen en waar persoonlijke spullen liggen. Je hoort ook vaak dat die toiletten te vaak vies worden achtergelaten', aldus Gosseling. De werkgroep hoopt dat het initiatief ook buiten de gemeentegrenzen van Oude IJsselstreek wordt opgepakt. 'Mijn streven is dan ook om van Gelderland de meest toiletvriendelijkste provincie van Nederland te maken.'

De gemeente Oude IJsselstreek ondersteunt de actie vanuit de werkgroep van harte. 'We vinden het belangrijk dat we een samenleving hebben die toegankelijkheid is', zegt wethouder Peter van de Wardt. 'Als er meer aandacht voor komt weten mensen ook dat ze in openbare gebouwen of winkels terecht kunnen om naar het toilet te kunnen.

Volgens van de Wardt is de gemeente in een breder perspectief bezig met toegankelijkheid en moet een initiatief als deze ook gewoon worden omarmd. 'Daarom proberen we het ook van meerdere kanten te promoten en vinden we het belangrijk dat ieder mens mee moet kunnen doen.'