CDA-Ede: 'Géén extreem dierenactivisme in onze gemeente'

Een varkensboerderij werd maandag bezet door dierenactivisten in het Brabantse Boxtel. Ook de gemeente Ede kent agrarische bedrijven. Reden voor het Edese CDA om burgemeester Verhulst een aantal vragen voor te leggen in het kader van de openbare orde en veiligheid, zo stelt de partij woensdag in een persbericht.

Dierenactivisme is volgens het CDA Ede niet nieuw. 'De manier waarop de activisten zich manifesteren, lijkt steeds extremer te worden. De CDA-fractie in Ede is van mening dat het eenieder vrij staat om een mening te hebben én te uiten over de agrarische sector. Dierenactivisme echter, waarbij mens en dier de stuipen op het lijf worden gejaagd en wetten met voeten getreden, moet hoe dan ook buiten de deur worden gehouden', vertelt raadslid Carola van Ruiswijk.

Heftig

Het CDA heeft daarom aan burgemeester Verhulst gevraagd hoe de gemeente Ede zich voorbereid op eventueel 'extreem' dierenactivisme. Ook wil de partij graag weten of en in hoeverre agrarische bedrijven in Ede te maken hebben (gehad) met dierenterrorisme. Van Ruiswijk vraagt zich af of hier cijfers van bekend zijn. 'Zo niet, hoe krijgen we de omvang hiervan in beeld? En er is ook die andere kant: heftige reacties bij collega-boeren. Ook iets om over na te denken naar aanleiding van het incident in Boxtel', besluit het raadslid.

Ondenkbaar

De CDA-fractie zegt contact te houden met agrariërs in haar achterban. 'Boeren schrikken van dit nieuws en het maakt hen ook boos,' vertelt Marian van Roekel, raadslid voor het CDA. 'We hebben strenge regels in Nederland op het gebied van dierenwelzijn en controlerende instanties die toezien op naleving. Gegijzeld worden op je eigen erf en inbraken in je stal, is natuurlijk ondenkbaar. Dat willen we in Ede echt niet hebben.'