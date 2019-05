Voorzitter muziekschool Winterswijk stapt op: 'Onvoldoende vertrouwen in bestuur'

Bestuursvoorzitter Willem Verwey van Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur in Winterswijk, stapt op. Hij mist vertrouwen van de gemeenten Aalten, Winterswijk en Oost Gelre. Verwey, hoogleraar aan de Universiteit Twente, was zeven jaar verbonden aan de muziekschool, zoals Boogie Woogie in de volksmond wordt genoemd.

Boogie Woogie verzorgt met name het muziekonderwijs voor de gemeenten Winterswijk, Aalten en Oost Gelre en staat financieel al jaren onder druk. Meerdere malen dreigde een faillissement en steeds is de financiële bijdrage van de afzonderlijke gemeentes een heet hangijzer. Na de presentatie van het Businessplan 2019-2020 heeft Verwey zijn conclusies getrokken, zo heeft hij woensdag in een brief laten weten.

De Winterswijker schrijft: 'Alleen de gemeente Winterswijk heeft zich na het aantreden van de nieuwe wethouder duidelijk positief opgesteld. De houding van de andere gemeenten is eerder negatiever dan positiever geworden. Nu start er wederom een langdurige discussie met de gemeenten.'

'Onvoldoende vertrouwen'

Verwey refereert aan een reactie van Aalten: 'Deze opmerking luidt', zo schrijft Verwey in een brief aan de gemeenten: 'Het huidige bestuur wordt de kans gegeven met opgeheven hoofd afscheid te nemen, er wordt gestuurd op een bestuur met inhoudelijke en zakelijke achtergrond om de derde geldstromen te activeren'. Het is duidelijk dat er onvoldoende vertrouwen is in het huidige bestuur. Hieruit trek ik de conclusie dat ik na zeven jaar voorzitter te zijn geweest, Boogie Woogie het beste dien door af te treden.'

Verwey stelt dat het bestuur veel initiatieven heeft ontplooid om extra gelden te verwerven, 'maar cultuur kost nu eenmaal geld', zegt hij, en wijst op de afgeknepen subsidiestroom: 'De werkelijke oorzaak van de financiële problemen bij Boogie Woogie ligt simpelweg in de subsidieafname. En deze is mede het gevolg van de voortdurende animositeit tussen de drie gemeenten onderling, die een gezamenlijke aanpak onmogelijk maakt.'

Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zitten niet op één lijn, stelt Verwey: 'Dit blijkt ook nu weer uit het feit dat er geen gezamenlijke reactie op het businessplan kwam, maar elke gemeente weer met eigen punten komt. Als er geen geld is, zeg dat dan in plaats van de schuld bij Boogie Woogie te leggen.'

Eigen insteek

Wethouder Jos Hoenderboom van Oost Gelre wil niet te veel op de kritiek van Verwey ingaan. 'Alle drie gemeenten hebben hun eigen input', zegt Hoenderboom. 'We zijn echter nog in gesprek. Boogie Woogie heeft een voorstel gedaan en wij komen met een tegenvoorstel. Dat proces is nog gaande. Daarbij heeft elke gemeente zijn eigen insteek, maar dat wil niet zeggen dat je het niet met elkaar eens bent.'

Maar de discussie is al bijna een jaar gaande. Wordt het niet tijd voor een oplossing? 'Zorgvuldigheid gaat voor tijd', zegt Hoenderboom, die betreurt dat Verwey is opgestapt. 'Het is een keuze die hij zelf maakt, maar het is wel jammer.'