Europarlementariër op Ewijks vakantiepark: 'Arbeidsmigratie verdienmodel geworden'

door Sven Strijbosch

Uit een eerdere analyse van de gemeente Beuningen bleek dat bijna 90 procent van het park wordt bewoond door arbeidsmigranten. Het merendeel uit Oost-Europa. Per maand wordt er gemiddeld 364 euro ingehouden op het loon van de arbeidsmigranten door bijvoorbeeld het uitzendbureau waarvoor ze werken, zo weet de gemeente Beuningen. Met zes bewoners in één bungalow levert dat al snel ruim 2000 euro per maand op.

Zie ook: Vakantiehuisjes Ewijk goudmijn voor verhuurders: 'Zes arbeidsmigranten in bungalow voor 2200 euro per maand'

'Uitzendbureaus verdienen driedubbel'

Jongerius verbaast zich over het grote aantal migranten die in een bungalow verblijven. Daarnaast heeft ze haar twijfels bij de huur die uitzendbureaus inhouden. 'Die bedragen zijn vrij hoog. Arbeidsmigratie is voor verschillende uitzendbureaus een groot verdienmodel geworden. Dat is nooit de bedoeling geweest. Die uitzendbureaus verdienen driedubbel: te laag loon, te hoge huur en er is nog een fiscale subsidie vanuit de overheid. Dat gaat me te ver', zo legt ze uit.

Eerder gaf Frank van Gool, directeur bij het grote uitzendbureau OTTO Workforce, bij Omroep Gelderland aan dat er een schreeuwend tekort is aan goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarmee zouden onwenselijke situaties juist worden gecreëerd.

Zie ook: Roep om plekken voor arbeidsmigranten: 'Maar niet in de achtertuin'

Naar elkaar wijzen

Over een oplossing verschillen de meningen. 'Wethouders en colleges zijn bang voor de reactie van bewoners. Niemand wil arbeidsmigranten in de achtertuin', stelt Van Gool. 'Hij haalt die migranten naar Nederland. Dan moet je niet naar anderen wijzen, maar zelf zorgen voor goede huisvesting', stelt Jongerius. Politiek en de uitzendbranche lijken daarmee vooral naar elkaar te wijzen.

Aan de arbeidsmigranten op Vakantiepark De Groene Heuvels komt hoogstwaarschijnlijk een einde. Burgemeester Daphne Bergman van Beuningen wil gaan handhaven op het park. Volgens het bestemmingsplan mag er enkel worden gerecreëerd. Dat gebeurt alleen niet aangezien de bungalows veelal door arbeidsmigranten en permanente bewoners worden bewoond. Binnen een half jaar moet dat afgelopen zijn, zo stelde ze eerder. Waar de arbeidsmigranten dan naartoe moeten lijkt nog onduidelijk.

Zie ook: