Actie tegen socialbesitas onder scholieren: 'Ze bang zijn om iets te missen'

Communicatiestudenten van het Windesheim in Zwolle lanceren donderdag een campagne onder scholieren om 'socialbesistas' onder de aandacht te brengen. De campagne vindt onder meer plaats op Het Stedelijk in Zutphen. Middelbare scholieren krijgen er de positieve en negatieve gevolgen van socialmediagebruik te horen.

Volgens de studenten hebben steeds meer jongeren last van socialbesitas. 'Ze willen altijd en overal bereikbaar zijn en kunnen bijna niet meer zonder hun telefoon, omdat ze bang zijn om iets te missen', zegt Laura Annen namens de studenten. Door voorlichting te geven op middelbare scholen wil 'Wees een SocialBeest', zoals de studentengroep zich noemt, zowel scholieren als ouders bewust maken van socialbesitas en de gevolgen ervan.

Vrienden maak je in het echt

'Wees een SocialBeest' organiseert activiteiten zodat de jongeren een dag hun telefoon weg leggen. 'Het is voor jongeren soms moeilijk om onderling contacten te leggen', zegt Annen. 'De boodschap van deze campagne is dan ook: 'Leg je telefoon even weg, vrienden maak je in het echt.' Ook wordt er online aandacht gevraagd voor de actie met #legffweg.

De studenten geven presentaties in de klas. Daarnaast is er een stand in de aula of worden er verschillende activiteiten in de pauze georganiseerd voor de leerlingen.

Gesprekken op gang krijgen

De campagne richt zich op kinderen in de leeftijd van 11 tot 15 jaar. Zij doen onder meer een spelletjes en krijgen dilemma's voorgelegd, vertelt student Manon Vaags op Radio Gelderland. 'Met allerlei onderwerpen om toch een beetje het echte gesprek tussen de leerlingen aan de gang te krijgen.'

Luister het gesprek met Manon op Radio Gelderland terug: