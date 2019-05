Zieuwentse radiopiraten laken actie politie

'Het wordt er allemaal niet leuker van', stelt één van de leden, die vanwege privacyredenen en uit angst voor represailles van de politie anoniem willen blijven. 'Er worden mensen vermoord en je moet maar wachten op een agentje. Hier komen 25 politieauto's op af. Ik snap dat niet.'

Operationeel expert Toon Ruiken geeft aan dat de inzet van achttien medewerkers nodig was om de ontmanteling vlekkeloos te laten verlopen. 'Het heeft er alles mee te maken dat mensen massaal af komen op de zender als hij uit de lucht gehaald worden', stelt Ruiken. 'Uit ervaring weten wij dat de luisteraars uiterst creatief zijn in het belemmeren van de ambtshandelingen ter plaatse. Bijvoorbeeld door het blokkeren van toegangswegen om te voorkomen dat spul wordt afgevoerd.' In totaal werd er voor ongeveer 25.000 euro aan zendapparatuur in beslag genomen.



De leden gingen vrijdagavond niet bij de pakken neerzitten. Door hulp van collega-etherpiraten kon de marathonuitzending van zaterdagmiddag tot zondagavond voortgezet worden. 'Het is en blijft een hobby voor ons en onkruid vergaat niet', aldus een etherpiraat. 'We hebben de nieuwe plannen al liggen. Onze oude mast heette Lifty, en we noemen de volgende Lifty 2.0.' Toon Ruiken geeft aan dat de piraten in dat geval voor twee scenario's staan: 'Als het spul ontdekt wordt, dan wordt het in beslag genomen. In die zin: óf legaliseren, óf zorgen dat ze niet gepakt worden, één van die twee.