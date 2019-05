Meer geld voor bèta-studies: wisselende reacties in Nijmegen en Wageningen

De aanbeveling van de Commissie Van Rijn om meer geld vrij te maken voor bèta-studies in het hoger onderwijs, leidt tot wisselende reacties van universiteiten. Waar ze bij Wageningen University blij zijn met meer geld voor technische opleidingen, maken ze zich op de Radboud Universiteit in Nijmegen grote zorgen.

Voorzitter Martin van Rijn boog zich de afgelopen maanden met zijn commissie over de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. De commissie, die is ingesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap concludeert nu dat 'wissels moeten worden omgezet voor de aanpak van urgente knelpunten'. Eén van die wissels bestaat uit het verschuiven van geld naar universiteiten met veel studenten bètatechniek.

Blijdschap in Wageningen

In Wageningen zijn ze blij met deze ontwikkeling. Simon Vink van Wageningen University & Research laat in een reactie weten: 'We zijn blij dat het belang van technisch wetenschappelijk onderwijs wordt onderkend.'

Wel ziet Vink de nadelen van de aanbevelingen voor universiteiten die zich minder bezighouden met bèta-studies. Hij noemt de eventuele gevolgen voor niet-technische universiteiten 'zuur' en vindt dat in zijn geheel meer geïnvesteerd moet worden in het hoger onderwijs. 'Het is erg naar dat de commissie niet ingaat op het totale budget in het hoger onderwijs', benadrukt hij.

Knelpunten verergeren in Nijmegen

De Radboud Universiteit biedt juist veel niet-technische opleidingen aan en vreest dat met de aanbevelingen van Van Rijn 'nieuwe knelpunten gecreëerd worden, maar ook bestaande knelpunten verergeren'.

Het college van bestuur van de Nijmeegse universiteit maakt zich grote zorgen over de conclusies van de commissie Van Rijn. Zij zijn met name bezorgd over de gevolgen van de aanbevelingen voor de alfa-, gamma- en medische wetenschappen en de opleidingen van de RU in het bijzonder.

De universiteit laat weten zich de komende tijd in te zetten voor 'behoud van hoogwaardig onderzoek en onderwijs over de volle breedte van de wetenschap'.