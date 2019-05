Man die vader knock-out sloeg na opmerking over vuurwerk krijgt cel en tbs

De Huissenaar mishandelde op 1 januari 2018 in Bemmel, samen met anderen, een willekeurige voorbijganger voor de ogen van diens gezin door hem tegen zijn hoofd en lichaam te slaan en te schoppen.

Het slachtoffer liep bij de mishandeling zwaar lichamelijk letsel op. De aanleiding was dat de toen 49-jarige voorbijganger uit Haalderen een opmerking maakte over het gooien van vuurwerk in hun richting.

Woningoverval in Bemmel

De man probeerde daarnaast op 22 augustus 2017 in Bemmel samen met enkele anderen een man - van wie hij wist dat hij fysiek beperkt is - in zijn eigen woning te beroven en af te persen. De bewoner raakte dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest.

Politieonderzoek na de woningoverval. Foto: Roland Heitink

Volgens de rechtbank blijkt uit zijn stafblad dat het niet de eerste keer is dat de Huissenaar in de fout is gegaan. De kans op herhaling is groot. Daarom legt de rechtbank tbs met dwangverpleging op. Hij moet, samen met zijn mededaders, in totaal 4900 euro aan schadevergoedingen betalen.

