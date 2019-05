Voor nieuwe tuintrends moet je deze week in Ophemert zijn

In alle vroegte is organisator Frits Hoogers nog druk bezig om de puntjes op de i te zetten. De laatste stands worden opgebouwd en de laatste bloemen worden klaargezet en gepoot. 'Een tuin is leuk, je moet genieten van je tuin, daar kan je tot rust komen.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

In de afgelopen maanden is er veel voorwerk verricht om dit evenement neer te zetten als een walhalla op tuin- en groengebied. Gardenista is dan ook geen normale tuinbeurs of plantjesmarkt. Volgens de organisatie is 'het een bijzondere samensmelting van de groene wereld waarin kwaliteit, duurzaamheid en educatie centraal staan'.

Inspiratie opdoen

Volgens Hoogers kunnen mensen veel inspiratie opdoen voor een duurzame tuin. 'We hebben meer last van regen en droogte en we heel veel tuinen zijn geasfalteerd omdat mensen er geen tijd voor hebben of niet weten hoe ze er mee om moeten gaan.'

In de tuinen van het kasteel zijn allemaal mini-tuinen ingericht om bezoekers een idee te geven hoe het ook kan. Een van de standhouders daar is Anja van den Heuvel. 'Ik heb deze onderhoudsarme tuin ontwikkeld om mensen te laten zien dat je ook echt een leuke en gezellige tuin kan hebben, zonder er veel onderhoud aan te plegen.' Er liggen een paar tegels in, maar veel planten hoef je niet te onderhouden.'

Het festival, zoals de organisatie het zelf noemt, is van 15 tot 19 mei te bezoeken.