Grensgemeenten zoeken logistieke samenwerking

'In Nederland is er geen plek waar zowel het spoor als het water van de Rijn als de snelwegen zo dicht bij elkaar liggen', aldus burgemeester Peter de Baat van Montferland. 'Dat is de grote kracht van dit gebied.'

De drie gemeenten laten een gezamenlijke strategie opstellen met de mogelijkheden en onmogelijkheden van de logistieke regio. 'Het droomscenario is een gemeenschappelijke driehoek om samen op de markt te kunnen werken', geeft burgemeester Peter Hinze van de Duitse gemeente Emmerich aan. 'Om gemeenschappelijk op te treden richting Nederland en richting Duitsland. We moeten duidelijk maken dat we niet aan de grens stoppen, maar dat we met ons drieën één regio vormen die belangrijk is als logistieke hotspot richting de toekomst.'



De Baat is zich bewust van de mogelijke invloed van de groeiende verkeersbewegingen op inwoners van Azewijn en Netterden, dorpen die tussen de Duitse haven en het Montferlandse DocksNLD liggen. 'Als het gaat over de werkgelegenheid is men verzekerd van een heel goed besmeerde boterham', aldus de burgemeester. 'Landschappelijk gaat er wat verder veranderen ten opzichte van de situatie nu. Die ontwikkeling is ook al gaande en dat legt ook een grote uitdaging bij iedereen die daarbij betrokken is om dat zo goed mogelijk samen te doen.'