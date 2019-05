Protest bij kippenslachter Nunspeet is een toneelstukje: 'We komen toch niet nader tot elkaar'

De dierenactivisten van The Save Movement krijgen een eigen, afgezet plekje voor hun demonstratie en gaan om 11 uur netjes weer weg. In de loop van de ochtend komt er een vrachtwagen vol kippen langs waar locatiedirecteur Michiel Hemmelder even het doek van omhoog doet, zodat de demonstranten hun materiaal voor sociale media kunnen schieten. En dan is het toneelstukje weer voorbij.

In Boxtel ging het mis

Zo vreedzaam als het er in Nunspeet nu al drie keer aan toe gaat, zo mis ging het in Boxtel. Daar werden afgelopen maandag 76 actievoerders opgepakt, die een stal van een varkensboer waren binnengedrongen en de boel urenlang bezetten. Buiten verzamelden zich andere boeren. Uit boosheid gooiden een aantal van hen de auto's van de dierenactivisten in de sloot.

Is zo'n toneelstukje dan dé manier om met dierenactivisten om te gaan? 'Zij zijn 100 procent veganisten, wij zijn trots op onze kipproducten. We komen wat dat betreft toch niet nader tot elkaar. Maar we hebben respect voor andermans meningen', zo motiveert Hemmelder zijn medewerking aan het protest van The Save Movement.

Algemeen directeur Jos Koedijk schudt de hand met actievoerder Maria Du Toit. Foto: Omroep Gelderland

Binnen de kaders van de wet

En is het voor de demonstranten dé manier om de boodschap toch over te brengen? Na Boxtel ging het immers vooral over de bezetting en niet over dierenleed. 'Die mensen hebben op hele andere manier actie gevoerd', zegt woordvoerster Maria Du Toit. 'Wij zorgen er als The Save Movement voor dat alles wat we doen binnen de kaders van de wet blijft.'

De demonstranten willen volgens haar aandacht vragen voor de dieren die in Nunspeet geslacht worden. 'We maken beelden en foto's van ze en verspreiden die op social media. We willen de consument helpen de connectie te maken tussen het lapje vlees en het dier waar dat stuk vlees vandaan komt.'

