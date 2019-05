Alle Tielenaren gaan de pijn van bezuinigingen voelen

door Menno Provoost

Dat is tenminste het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders woensdag doet. Met name door de sterk gestegen kosten van de jeugdzorg, moet de gemeente jaarlijks tussen de 2 en 2,5 miljoen euro bezuinigen. 'De afgelopen jaren is al veel bezuinigd, dit is de meest ingewikkelde operatie', zegt wethouder Marcel Melissen. 'Het is niet tot op het bot, maar tot in het beenmerg. Overal wordt pijn geleden.'

Zo'n 60 procent van de maatregelen raken volgens het college de inwoners niet direct. Zo moet het efficiënter inrichten van de toegang tot de zorg straks jaarlijks 9 ton gaan opbrengen. Ook worden panden verkocht en nieuwe uitgaven beperkt.

Er blijven echter nog veel bezuinigingen over die inwoners wel direct voelen. Zo moet ozb-verhoging vanaf 2020 jaarlijks 675.000 euro extra in het laatje brengen. De stadsbeiaardier zou ontslagen worden en de tarieven voor parkeren op de grote terreinen gaan 10 cent per uur omhoog. Er wordt bezuinigd op de inkomenstoeslag voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben, op het mantelzorgcompliment en op het schoolmaatschappelijk werk. Het cultuurbedrijf, dat bestaat uit schouwburg Agnietenhof en Zinder, moet 150.000 euro per jaar inleveren, waarderingssubsidies voor sport en cultuur worden geschrapt en op de grote evenementen in de stad moet 70.000 euro bezuinigd worden.

Stoppen met Werkzaak

Een grote onzekerheid is nog hoe Tiel verder gaat met het loket voor werk en inkomen. Alle zaken die met uitkeringen, begeleiding naar werk en de voormalige sociale werkvoorziening te maken hebben, worden sinds 2016 gedaan door de regionale Werkzaak Rivierenland. Tiel geeft nu echter aan per 2021 met Werkzaak te willen stoppen. Directe aanleiding is dat Werkzaak in de conceptbegroting voor komend jaar zo'n 2 miljoen euro extra in rekening brengt. Al langere tijd is er een geschil tussen Tiel en Werkzaak over de verdeling van kosten in de organisatie. De gemeente heeft moeite met de beperkte invloed op het (financiële) beleid, terwijl wel een groot deel van de kosten voor Tiel zijn. Het stadsbestuur onderzoekt wat de gevolgen zijn van een uittreding en wat de alternatieven voor de gemeente zijn. In de regio doen Buren en Neder-Betuwe hun loket voor werk en inkomen ook zelf. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt uiterlijk eind dit jaar besloten of de uittreding daadwerkelijk wordt doorgezet.

Het bestuur van Werkzaak laat woensdagmiddag weten het besluit te betreuren. De organisatie stelt zich zorgen te maken over de voorgenomen uittreding omdat de eenheid in de arbeidsmarkt van Rivierenland zal verdwijnen. 'Dit kan consequenties hebben voor subsidieaanvragen, dienstverlening aan werkgevers en begeleiding van werkzoekenden', stelt een woordvoerder. 'De komende periode zal Werkzaak in nauw overleg met Tiel de consequenties van eventueel uittreden inventariseren.'

Tiel incasseert miljoenen precarioheffing

Naast bezuinigen schept het stadsbestuur ook wat ruimte voor investeringen. Speerpunten daarbij zijn de binnenstad, de ontwikkeling van het veilingterrein en de uitbreiding van nieuwbouwwijk Passewaaij. De gemeente heeft de weerstandreserve weer behoorlijk op peil kunnen brengen, dankzij Liander. Dit bedrijf heeft het bezwaar tegen de zogenoemde precarioheffing op kabels en leidingen ingetrokken. Deze heffing levert de gemeente miljoenen op, maar vanaf 2021 is deze vorm van belasting niet meer toegestaan.

De gemeenteraad praat op 26 juni over de voorstellen. Voorafgaand is er op 13 juni een inspreekavond over de bezuinigingen. Uiteindelijk worden ze in november definitief vastgesteld. De complete voorstellen zijn te lezen in de nota Tiel in evenwicht op de website van de gemeente.