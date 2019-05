Geweigerde imam eist schadevergoeding van gemeente Arnhem

Imam Youssef Arkhouch eist donderdag in een kort geding een schadevergoeding van de gemeente Arnhem, omdat hij niet aan de slag mag als voorganger bij de Al Fath moskee. Hij draaide proef in de moskee aan de Van Oldenbarneveldtstraat, maar mocht niet blijven.

Over de imam ontstond veel discussie in de Arnhemse raad, omdat hij in verband wordt gebracht met salafisme. Arkhouch ontkent dat hij salafist is en zegt dat hij jongeren juist wil deradicaliseren. Volgens de imam en zijn advocaat is sprake van machtsmisbruik en politieke inmenging met religie door de burgemeester, gebaseerd op 'fluistercultuur' en geruchten.

De imam spreekt van een beroepsverbod en eist een schadevergoeding omdat hij inkomen misloopt. Ook wil hij dat zijn naam wordt gezuiverd.

'Doorsnee moslim'

Burgemeester Marcouch van Arnhem gaf eind vorig jaar in de gemeenteraad aan dat hij het salafisme ziet als problematisch en gevaarlijk omdat ze 'de superioriteit van salafisten uitdraagt, streeft naar de heilstaat van het kalifaat en omdat ze iedereen verkettert die de leer niet onderschrijft'.

De imam zei in maart in de Week van Gelderland dat hij zich als doorsnee moslim ziet: 'Ik ben niet intolerant tegenover andersdenkenden. Ik leef zelf volgens islamitische regels, maar streef niet naar een heilstaat en neem ook afstand van geweld als middel.' Volgens Arkhouch wordt hij ten onrechte weggezet als extreem of iemand die geweld niet schuwt.

De gemeente Arnhem wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter is. Die doet over twee weken uitspraak.

