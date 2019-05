Boeren nemen maatregelen tegen activisten: 'Ik heb mijn honden loslopen'

'Rond 2.45 uur ontdekte ik dat de buitenlamp uit was.' Boer Willy Vos wilde op een nacht in februari zijn varkens alvast uit de stal halen. 's Morgens vroeg zouden ze opgehaald worden. 'Ik dacht dat ik het licht was vergeten aan te zetten. Toen ik zag dat in de meterkast alle groepen uitgeschakeld waren, wist ik dat het mensenwerk was.'

'Eigenlijk had ik ze allang verwacht'

Vos houdt in Altforst (gemeente West Maas en Waal) 1.500 biologische vleesvarkens, zeugen en biggen. De insluipers zetten die bewuste nacht zowel de lichten als de ventilatie uit. Dat had fataal kunnen aflopen voor de varkens, aldus de boer.

De politie vertelde Vos dat dit een normale werkwijze is van activisten. Dus toen de varkenshouder hoorde over het internationale congres van dierenactivisten, nam hij meteen maatregelen op zijn bedrijf in Altforst. 'Eigenlijk had ik ze allang verwacht', vertelt Vos woensdag aan de telefoon.

Tekst gaat verder na de foto:



De waakhond voor een afgesloten stal. Foto: Willy Vos

'De honden zijn niet betrouwbaar en lopen nu los'

De maatregelen begonnen met sloten op alle stallen. 'Je bent net zo'n cipier als je hier over het terrein loopt.' Op een bijeenkomst met andere Gelderse boeren bleek dat Vos niet de enige is, die dit doet. Bij iedereen kost het een hoop energie, zowel figuurlijk als letterlijk. 'Nu hebben we extra schijnwerpers. Die branden rondom het hele bedrijf, van 's avonds tot 's morgens. Moet je eens kijken hoeveel dat kost!'

Een paar keer per nacht loopt Vos met een aantal man patrouille langs de stallen. De honden lopen mee. 'Ik heb mijn honden loslopen. Eentje is niet betrouwbaar en zeer beschermend. Bij huis gaat het goed, maar als er iemand bij de stallen komt, dan wordt ie gegrepen'.

De angst blijft

Op de vraag wanneer Willy Vos weer gerust zal zijn, is het even stil. 'Nooit', antwoordt de boer. 'Je bent nooit gerust.' De activisten komen uit verschillende landen. Ze gaan in en uit met hun eigen schoenen en kleren. 'Ook uit België, daar heerst varkenspest', gaat Vos verder. 'Als je dat in je stal krijgt kunnen we naar de bank en faillissement aanvragen.'

De angst van de boer werkt ook door op de rest van de familie. 'Mijn zoon kwam ik deze week 's nacht tegen op het terrein. Hij kon niet slapen en zat bij de stallen om in de gaten te houden of de activisten kwamen. Die jongen moet vrij op kunnen groeien en niet als een crimineel neergezet worden.'

Tekst gaat verder na de foto:



Varkens in de wei. Foto: Willy Vos

Iedereen is welkom

De Altfortse boer hoopt dat het volgende week iets rustiger wordt. Bezoek is bij Vos altijd welkom. 'Iedereen mag bij mij in de stal komen wanneer het ons schikt. Dat is niet in de nacht en met verplichte bedrijfskleding.'