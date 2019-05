Hoe komt Wageningen van het gas af? 'Inbreng van bewoners heel belangrijk'

In 2030 moet heel Wageningen van het gas af zijn. Dat hebben de coalitiepartijen met elkaar afgesproken. Maar hoe? De gemeente nodigt Wageningers uit hier op 23 mei over mee te denken.

door Joukje Beiboer

Inwoners gaan met elkaar in gesprek over aardgasalternatieven in hun wijken. De input wordt door de gemeente gebruikt bij het opstellen van een energieplan. Daarin staat op welke manier en in welk tempo de verschillende wijken in Wageningen het beste kunnen overstappen naar nieuwe energiebronnen.

Opstellen van visie

'Veel inwoners vragen zich af wat het stoppen met aardgas betekent voor hun eigen wijk en woning', zegt wethouder Anne Janssen (PvdA). 'Dat kan verschillen per wijk. De eerste stap is nu het opstellen van een visie. Daarvoor is de inbreng van bewoners heel belangrijk.'

In heel Nederland zijn gemeenten bezig met de energietransitie. Koken op gas en het verwarmen van woningen met gas, zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Daarvoor gaan duurzame alternatieven komen.

De bijeenkomst in Wageningen start donderdag 23 mei om 19.00 uur in de school van Pantarijn aan de Hollandseweg 9-11. Deelnemers kunnen zich van tevoren aanmelden.

