Vierdubbel werk voor perschef van De Graafschap: ‘Gekkenhuis’

Normaal gesproken zijn er bij wedstrijden van De Graafschap ongeveer dertig journalisten aanwezig. ‘Vanavond is dat zeker drie, vier keer zoveel’, weet perschef Marc Teloh. ‘Ik verwacht 120 man in de persruimte. Dat is de drukste wedstrijd ooit.’



Nog nooit was er zoveel media op De Vijverberg voor een wedstrijd. ‘Zelfs niet bij de wedstrijden van de WEURO (WK vrouwenvoetbal in 2017, red.). Het wordt een gekkenhuis dus.' Alleen al zestien cameraploegen zijn aanwezig bij De Graafschap - Ajax.

Gelukszoekers

Niet alleen voetballiefhebbers hebben er alles voor over om bij de wedstrijd aanwezig te zijn, ook de media doet zijn best om een plekje te bemachtigen.

Tekst gaat verder na de video:



Internationale media

‘We hebben ontzettend veel aanvragen gekregen van verschillende voetbalsites, maar daar gaan we niet aan meewerken. Als je ze dan stuurt dat we alleen beroepsjournalisten welkom heten, sturen ze: ‘Jammer, maar we konden het proberen’.’ Alleen journalisten aangesloten bij de Nederlandse Sport Pers (NSP) zijn welkom bij De Graafschap - Ajax.

De aanvragen voor het duel komen ook uit het buitenland. ‘De Belgen zouden eerst ook komen’, aldus Teloh. ‘Maar omdat Ajax al officieus kampioen is, komen die vanavond toch niet. Wel is ESPN (Amerikaanse zender, red.) aanwezig.’



Drie jaar geleden konden de media genieten van taart op De Vijverberg, toen Ajax de titel verspeelde en het kampioensgebak naar de pers ging. ‘Dit keer hebben we geen taart’, grapt de perschef.