Bryan Linssen: 'Als we weer op ons best zijn, wint Vitesse de play-offs'

Bryan Linssen heeft geen twijfel gekend of Vitesse de play-offs zou halen. 'Geen enkel moment. Dat was voor de buitenwacht.'

door Richard van der Made

Vanavond sluit Vitesse de reguliere competitie af met een uitwedstrijd tegen VVV-Venlo (19.30 uur). Het is de club waar Linssen opgroeide. 'Ik heb er zo ongeveer mijn hele leven rondgelopen', lacht de aanvaller als hij het na een klein half uurtje trainen alweer voor gezien houdt. 'Het is altijd leuk om bij VVV terug te keren.'

Schitteren in play-offs

Linssen is inmiddels een sleutelspeler geworden bij Vitesse die in zijn loopbaan steeds een stap omhoog zette. In Arnhem is hij uitgegroeid tot misschien wel het boegbeeld van de ploeg. Al drie jaar op rij haalt hij een hoog niveau en toont Linssen zich een echte afmaker. Hij oogt aan het eind van het seizoen nog gretig. Last van zijn hamstring heeft de Limburger niet meer zegt hij. In de play-offs wil Linssen opnieuw schitteren. Misschien zijn het wel zijn laatste.

Blaadjes en TV

'Nog een paar doelpuntjes erbij', zegt Linssen die 12 competitiegoals maakte en twee in de beker. Twijfel over de play-offs heeft hij nooit gehad. 'Geen enkel moment. Dat was meer voor de mensen die vragen stelden voor de blaadjes en op TV. Zij twijfelden, wij niet. Ik wist zeker dat we het gingen halen.'

Geld

Linssen zegt dat Vitesse het tot nu toe goed gedaan heeft. 'Vorig jaar was ook wisselvallig, toen werden we zesde. Nu staan we vijfde. Meer televisiegeld als we boven Utrecht eindigen? Daar zijn we niet mee bezig. Door ons wordt niet over geld gesproken. Je wil zo hoog mogelijk eindigen. Vorig jaar waren we op het eind op ons best, dat moet nu nog blijken. Maar als dat weer zo is, winnen wij opnieuw de play-offs', is Linssen vol vertrouwen.

Foto Broer van den Boom

Duitsland en Engeland

Hij zou wel eens kunnen vertrekken en dus zijn contract niet helemaal uitdienen. Het buitenland heeft na VVV, Heracles, FC Groningen en drie jaar Vitesse zijn voorkeur. 'Italië of Spanje zijn mooie landen vanwege het klimaat. Maar de echte voetballanden zijn voor mij Duitsland en Engeland. Ik wil het buitenland ook wel eens proberen. Maar als het avontuur mij niet 100 procent aanstaat, doe ik het niet en blijf ik met plezier hier. Dan zou Vitesse blij zijn en ben ik ook blij.'

Juiste moment

Linssen zegt dat er niets concreet speelt. 'Ik weet echt niet wat er gaat gebeuren. Maar ik ben 28 jaar nu en heb al gezegd dat dit een moment zou zijn om een stap te maken. De club kan dan ook nog wat voor me vragen. Maar ik leef in het nu en wil dus eerst presteren. Dat is voor nu de play-offs winnen.'