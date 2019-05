Zorgen over warmtenet in Nijmegen-Noord, Nuon sust gemoederen

door Sven Strijbosch

Tientallen bewoners zijn op de avond afgekomen. Een deel uit interesse en een ander deel met zorgen. 'Ik voel me wel gebonden aan Nuon, ja', zegt een van hen.

'Het is goed dat bewoners de mogelijkheid krijgen om geïnformeerd te worden', zegt Daan Moerkerk, raadslid van GroenLinks.

Het warmtenet in Nijmegen-Noord is volledig in handen van energieleverancier Nuon. Overstappen naar bijvoorbeeld Essent kan niet. 'Ik begrijp dat daar vragen over zijn, maar het geldt niet voor Nijmegen alleen. Eigenlijk gaat het bij warmtenetwerken vrijwel altijd om monopolies', legt Arno van Gestel van Nuon uit.

Fouten in koopcontracten

'In Nijmegen hebben we 7000 huizen aangesloten met één dominante bron: de ARN in Weurt. Dat is een hele kleine markt. Daarom zie je dat het een monopoliesysteem is', vervolgt hij.

Van het warmtenet afstappen kan zonder problemen, benadrukt Van Gestel. In sommige koopcontracten stond onterecht dat hier hoge boetes voor moesten worden betaald. Alleen is het vaarwel zeggen van de warmte niet zo interessant aangezien bewoners dan bijvoorbeeld een warmtepomp moeten aanschaffen. Gas is er immers niet.

Dan de prijzen, daar was ook discussie over. 'De prijzen blijven gekoppeld aan de gasprijs. Dat vind ik heel bijzonder', vertelt een bewoner op de informatiebijeenkomst. 'Het is ook nergens mee te vergelijken. We betalen per gigajoule. Ik heb geen idee hoeveel gas één gigajoule is', voegt een ander toe. 'Het enige wat je kan doen is aan mensen met een vergelijkbaar huis vragen wat ze aan gas betalen.'

'De ACM (Autoriteit Consument en Markt) ziet toe op eerlijke tarieven en stelt plafonds in', stelt Van Gestel van Nuon. 'Dat is heel goed geborgd in Nederland. Bewoners zijn daarmee beschermd.'

Mogelijk gemeentelijk warmtebedrijf

Bewoners krijgen van verschillende Nuon-medewerkers antwoorden op tal van vragen in de hulpwarmtecentrale van Lent. Op meer Nijmeegse plekken wordt gekeken naar een mogelijk warmtenetwerk. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een gemeentelijk warmtebedrijf, zodat het monopolie niet bij commerciële bedrijven, maar bij de overheid komt te liggen.

'Pas als de netten heel erg groot zijn kun je misschien gaan praten over een vrije keuze van leveranciers. Maar ik verwacht niet dat het de komende jaren zal gaan gebeuren', besluit Van Gestel.

