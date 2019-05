NEC krijgt rekening gepresenteerd voor hapsnapbeleid

Het uitgangspunt leek zo logisch. Met Jack de Gier werd er een trainer binnengehaald die de club al van haver tot gort kende. En bovendien had hij bij Almere City knappe prestaties laten zien met attractief voetbal.

Maar het pakte heel anders uit. Na een behoorlijke start, waarin NEC meedraaide in de top, viel de club vanaf oktober ver terug. Met in totaal negen nederlagen voor de winterstop zakte NEC naar de middenmoot. Het spel was volkomen onsamenhangend en ongeïnspireerd.

Oversier geslachtofferd

Begin december grepen de investeerders in. Na topoverleg met algemeen directeur Wilco van Schaik, waarbij zelfs de grote geldschieter Marcel Boekhoorn aanschoof, werd besloten dat technisch directeur Remco Oversier (foto) zijn biezen kon pakken.

Ook de technische staf kwam ter discussie. Het zou teveel een vriendenclubje zijn, waarin gezelligheid de boventoon voerde. Maar De Gier en co kregen nog wat respijt tot de winterstop. Na twee nieuwe nederlagen mochten de spelers zich uitspreken, maar kreeg De Gier toch het vertrouwen. De trainer ging vervolgens voor het vertrek van zijn assistenten Patrick Pothuizen en Adrie Bogers liggen.

Even nieuw elan

Met het verbannen van Kevin Jansen, Anass Achahbar en Brahim Darri en het vertrek van Sven Braken maakte NEC een nieuwe start. Essentieel daarbij waren de huurlingen Ferdy Druijf, Jordy Bruijn en doelman Mattijs Branderhorst. Ook keerde gangmaker Randy Wolters (foto) eindelijk terug van een blessure.

Aanvankelijk sorteerde het weinig effect, maar na enkele weken kwam er zowaar wat meer stabiliteit in het elftal. NEC bleef negen duels ongeslagen en voetballend was er progressie. Maar het donderde ook net zo snel weer in elkaar met vier nederlagen op rij. En dat betekende het einde voor De Gier en Pothuizen.

Mis in play-offs

Clubman Ron de Groot werd voor de zoveelste keer overgehaald om als interim-trainer te fungeren. Rogier Meijer kwam erbij vanuit de jeugd en omdat Van Schaik een soort schuldgevoel had ten opzichte van Adrie Bogers, die hij vorig seizoen verving door Pepijn Lijnders, mocht hij ook blijven zitten.

Het nieuwe driemanschap had de wind mee. Vooral op basis van duidelijkheid werd het elftal neergezet en met het nodige geluk werd vijf keer op rij gewonnen. Dat was goed voor deelname aan de play-offs. Maar daar ging het meteen in de eerste ronde dus al mis tegen RKC. Mattijs Branderhorst na de uitschakeling (foto: Broer van den Boom)

Los zand

De puinhopen op het veld staan niet op zich. NEC is ook buiten het veld al tijden los zand. Directeur Van Schaik probeerde eenheid te krijgen bij de investeerders, maar slaagde daar allerminst in. Al kan de club ook absoluut niet zonder ze. Zo werd in de winterstop met een bliksemactie van de investeerders op het trainingskamp in Estepona spits Druijf binnengehaald. Maar structureel kan de club zo geen beleid voeren.

Nauwelijks basis voor de toekomst

De club zit op een dood spoor. Een derde jaar eerste divisie op rij heeft grote financiële gevolgen en er is nauwelijks basis voor de toekomst. De beste spelers van deze selectie zijn de drie huurlingen Druijf, Bruijn en Branderhorst. Die vertrekken weer, al heeft de doelman nog wel een aanbieding in beraad.

Verder gaven de beoogde leiders van deze selectie Rens van Eijden en Joey van den Berg (foto) dit seizoen nauwelijks thuis en maakten eigen talenten als Frank Sturing en Ole Romeny geen enkele ontwikkeling door. Sportief is NEC dan ook zo goed als failliet, al schijnen er wel wat talenten aan te komen vanuit de jeugd.

Ook zal er een nieuwe staf moeten komen. De Groot wil normaal gesproken geen trainer blijven en Bogers was bij alle mislukkingen van dit seizoen betrokken. Ook is er geen geld voor een nieuwe technisch directeur en dat betekent dat Van Schaik het transferbeleid waarschijnlijk samen met hoofdscout Nick Kersten voor zijn rekening blijft nemen. Maar de directeur is na twee mislukte seizoenen ook niet meer onomstreden, al ligt hij nog wel goed bij de invloedrijke investeerders.

Oplossing nog ver weg

Financieel zal NEC verder pas op de plaats moeten maken, wat lastig is bij het versterken van de selectie. De club moet hopen op transfers van oud-spelers, zoals Arnaut Groeneveld en Jasper Cillessen, want dat zou hele welkome miljoenen kunnen opleveren. Maar het grootste probleem is de structuur van de club. Er praten heel veel mensen mee en die zitten bepaald niet op één lijn: de investeerders met diverse belangen, de raad van commissarissen en de STAK, een orgaan dat bij veel beslissingen het laatste woord heeft. Het feit dat de aandelen overal in de club zitten helpt niet. Om de club te hervormen, moeten deze structuren allemaal doorbroken worden. En dat wordt bijzonder lastig, omdat bepaalde aandeelhouders geen pas op de plaats willen maken.

Een door velen geopperde overname van Marcel Boekhoorn (foto boven) lijkt daardoor niet aan de orde. Een oplossing is dan ook ver weg. Bovendien ligt ook het stadiondossier volledig stil. Niemand wil investeren in de langzaam maar zeker verloederende Goffert, waarvoor NEC nog altijd een exorbitant hoge huursom moet betalen aan de gemeente Nijmegen.

Wilco van Schaik probeert er met zijn tomeloze enthousiasme nog wat van te maken, maar stuit ook constant op het gebrek aan eenheid binnen de club. En met het gevoerde hapsnapbeleid is ook dit seizoen weer verloren gegaan, binnen en buiten het veld.