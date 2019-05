Aanvoerder Bruijn: 'NEC was gewoon verschrikkelijk slecht vandaag'

'We hebben te weinig strijd geleverd', was de pijnlijke conclusie van aanvoerder Jordy Bruijn. 'Te slordig aan de bal. Het was gewoon niks vandaag.'

'Je begint aan de wedstrijd met het idee dat je wilt scoren, maar het loopt iets anders dan verwacht. We hebben gewoon niet ons eigen ding gedaan. We waren gewoon verschrikkelijk slecht vandaag. We hadden het graag anders gezien. We hadden een goede reeks neergezet en die hoopten we door te zetten, maar het mocht helaas niet zo zijn. Ik had zeker niet verwacht dat we vandaag met 3-0 zouden verliezen.'

Trainer Ron de Groot was ook kritisch. 'We verliezen op de echte scherpte. Er gaven er een paar niet thuis en dat is teveel van het goeie. Voor rust kom je door een individuele fout achter en na rust valt de 2-0 en eroverheen de 3-0. Dan wil je nog scoren vanuit opportunisme, maar dat lukte niet. Ik denk terecht ook verloren. Je pakt je kansjes niet. Wij scoren normaal makkelijk en RKC ook. Maar zij scoren bij ons niet en wij hier niet.'