VIDEO | Bryan Smeets, de man van de goal tegen Ajax: 'Je wordt er soms wel eens gek van'

'Je wordt er soms wel eens gek van. Daar heb ik mee te leven, want het zal ieder jaar wel terug blijven komen', vertelt de huidig speler van TOP Oss aan de vooravond van de kampioenswedstrijd van Ajax tegen De Graafschap. 'Het was voor ons toen een hele mooie dag. Voor mij ook, want ik scoorde mijn eerste goal in de eredivisie.'

Smeets denkt niet dat zijn goal tegen Ajax hem heeft veranderd. 'Ik ben nog altijd dezelfde Bryan. Ik heb alleen wat meer ervaring opgedaan en ben wat op en neer gegaan', vertelt de middenvelder. Hij was na het gelijkspel in heel Nederland het gesprek van de dag en dat is het soms nog steeds. Toch was het niet alleen maar positief, want Smeets werd zelfs bedreigd.

De Graafschap pijn doen?

Tegenwoordig is Smeets speler van TOP Oss en maakt hij zich mogelijk op voor een duel tegen De Graafschap in de play-offs. Als Oss van Sparta wint lonkt mogelijk een duel tegen zijn oude club. 'Ik wil graag op de Vijverberg spelen, maar het zou wel zonde zijn als ik De Graafschap pijn doe. Het zou mooier zijn als we allebei het hoogst haalbare halen.'

