OM doet onderzoek naar meer dan 21 kilometer aan vrachtwagens grond van Vink

Als de verdenkingen van het OM kloppen, is de kwestie Vink nog ernstiger dan gedacht, zegt Gelders Statenlid Ton Diepeveen van de PVV. 'Tot nu toe gingen we uit van zo'n 400 vrachtwagens vervuilde grond, maar het OM heeft het nu over duizenden vrachtwagens. Dat scheelt nogal.' Hij wil opheldering van de provincie Gelderland.

Herkomst grond

Naast de strafrechtelijke procedure, loopt ook een bestuurlijk traject. Diepeveen vindt dat de provincie harder in had moeten grijpen. 'De provincie is bevoegd gezag en heeft de middelen om administratief onderzoek te kunnen doen bij Vink. Dit om bijvoorbeeld de herkomst van de grond te achterhalen. Ik begrijp niet dat de provincie dit niet doet. Het is van maatschappelijk belang dat dit gebeurt', stelt Diepeveen.

De provincie zegt in een reactie niet op zoek te gaan naar de herkomst van de grond. 'De gemeente Barneveld had ons gevraagd of wij de herkomst wilden achterhalen. Het was voor ons niet nodig om dat te willen weten. Barneveld kan dit zelf achterhalen. Wij wachten de bevindingen van het OM af.'

Bekijk hier de reportage over de inval. De tekst gaat verder onder de video.

'Ernstige zaak'

De gemeente Barneveld wilde vandaag niet reageren. Fractievoorzitter Mijntje Pluimers van Lokaal Belang wel. Zij beet zich het afgelopen half jaar vast in het dossier Vink en is niet verrast door de inval. 'Het gaat om een ernstige zaak. Wij zijn opgelucht dat het Openbaar Ministerie nu als onafhankelijk instituut de zaak gaat onderzoeken. Wij willen weten: wat is de waarheid en wie is waarvoor verantwoordelijk.' Lokaal Belang vroeg onlangs nog een interpellatiedebat aan. De partij wil het college ter verantwoording roepen, omdat de raad meerdere keren niet tijdig en onvolledig is geïnformeerd.

De bewoners van de wijken waar het zand van Vink terecht is gekomen, hebben zich verenigd in de Stichting Bewonersbelangen Onderzoek Bouwgrond. Ze willen de bestuurders van de provincie en gemeente laten horen via een getuigenverhoor. Hun advocaat Pieter Huitema zegt in een reactie dat de constateringen van het OM het beeld bevestigen dat er met de handelingen met de grond iets niet goed is gegaan. 'Het OM heeft kennelijk voldoende redenen om aan te nemen dat er strafbare feiten zijn gepleegd', zegt Huitema.

